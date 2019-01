Efemérides del 28 de enero de 2019: ¿Qué pasó el 28 de enero?

Tal día como hoy 28 enero de 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del Gobierno de España, debido a la división interna de su partido, la UCD, ya diversos atentados terroristas, el aumento de la tasa de paro y los constantes rumores sobre una posible intervención militar. Leopoldo Calvo-Sotelo le sustituye en la jefatura del gobierno de la nación.

Años más tarde, 28 enero de 1986, la lanzadera espacial “Challenger“, con siete tripulantes a bordo, estalla a 16 km de altura después de 73 segundos después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral. La cabina, con sus tripulantes, queda prácticamente intacta pero se desintegrará al impactar en el océano. Nadie sobrevive a la tragedia. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 28 de enero.

¿Qué pasó el 28 de enero?

En España

1810: Los ejércitos napoleónicos siguen avanzando sobre Andalucía y en este día entran triunfantes en Granada.

1856: Se crea el Banco de España de la fusión entre el Banco Español de San Fernando y del Banco de Isabel II.

1905: Se constituye en España un Gobierno presidido por Raimundo Fernández Villaverde.

1920: Se funda el Tercio de Extranjeros, conocido más tarde como la Legión.

1930: El dictador Miguel Primo de Rivera presenta su renuncia al rey Alfonso XIII, terminando así la dictadura que había mantenido desde el 13 de septiembre de 1923.

1979: Ingresa en la Real Academia Española la escritora Carmen Conde, primera mujer en formar parte de esta institución.

En el mundo

1910: La ciudad de París (Francia) sufre una inundación.

1915: El Congreso de Estados Unidos crea el servicio de Guardia Costera de Estados Unidos.

1916: en EE.UU., Louis D. Brandeis se convierte en la primera persona judía nombrada miembro de la Corte Suprema.

1917: En San Francisco (California) comienzan a circular tranvías municipales.

1918: Se funda el Ejército rojo de la Unión Soviética de Trotski.

1932: En China, el ejército japonés comienza la ocupación de la ciudad de Shanghái.

1935: Islandia es el primer país en legalizar el aborto.

1946: En Santiago de Chile, el Gobierno chileno perpetra la masacre de la Plaza Bulnes que dejó a varias personas heridas y seis personas muertas, entre ellas Ramona Parra

1949: Los miembros de la Comunidad Europea crean el Consejo de Europa.

1955: En Puerto Rico se funda la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española.

1958: En Dinamarca se crea el popular juego LEGO, de bloques de plástico interconectables.

1961: Es elegida la Diócesis de Autlán por el papa Juan XXIII; quien designa como primer obispo a Mons. Miguel González Ibarra.

1985: En EE. UU. el grupo de artistas Usa for Africa graban la canción We Are The World, con fines benéficos.

1986: En cabo Cañaveral (estado de Florida), el transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue. Mueren sus siete astronautas.

1998: Ford anuncia la compra de Volvo Car Corporation por 6450 millones de dólares.

1998: En Saint-Denis (Francia) se inaugura el Stade de France.

2000: finaliza el Fórum Internacional sobre el Holocausto de Estocolmo, organizado con el propósito de recordarlo y honrar a las víctimas.

2007: El Sinn Féin reconoce la legitimidad de la policía y autoridades judiciales del Ulster, un nuevo paso para la paz en Irlanda del Norte.

2008: En Santa Fe de Bogotá (Colombia), una aeronave de la aerolínea colombiana Aires proveniente de Maracaibo se sale de la pista de aterrizaje y se detiene en un terreno ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional El Dorado.

2012: en el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima (Perú), un incendio en un centro de rehabilitación llamado Dios es Amor (la cual estaba sin licencia), deja 27 internos muertos y 12 heridos.

2013:En Santa Maria, Río Grande del Sur, Brasil, un incendio en la discoteca Kiss deja 231 muertos y 116 heridos.1​2​

¿Quién nació el 28 de enero?

En España

1918: Susana March, escritora.

1919: Vicente Asensi, futbolista.

1930: Luis de Pablo, compositor.

1946: Carlos Cano, cantautor.

1947: Txetxu Rojo, futbolista y entrenador.

1952: Cándido Méndez, sindicalista.

En el mundo

1912: Jackson Pollock, pintor estadounidense.

1922: Robert W. Holley, bioquímico estadounidense, premio nobel de medicina en 1968.

1927: Hiroshi Teshigahara, director japonés.

1929: Claes Oldenburg, escultor estadounidense.

1930: Kurt Biedenkopf, político alemán.

1931: Lucía Bosé, actriz italiana.

1935: David Lodge, escritor británico.

1936: Alan Alda, actor y cineasta estadounidense.

1954: Rick Warren, pastor y escritor estadounidense.

1955: Nicolas Sarkozy, político y presidente francés.

1959: Frank Darabont, cineasta estadounidense.

1968: Sarah McLachlan, cantante y compositora canadiense.

1971: Anthony Hamilton, cantautor estadounidense.

1977: Joey Fatone, actor y cantante estadounidense de la banda ‘N Sync.

1980: Nick Carter, cantante estadounidense, de la banda Backstreet Boys.

1981: Elijah Wood, actor estadounidense.

1998: Ariel Winter, actriz y cantante estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 28 de enero?

Acuario

¿Quién murió un 28 de enero?

En España

1928: Vicente Blasco, escritor

1930: Manuel Antonio Pérez Sánchez, poeta gallego.

1942: Pablo Luna, compositor.

1974: José García-Siñeriz, político.

1996: Jesús Nieto, actor de doblaje.

1997: Carlos Encinas González, pintor.

En el mundo

1963: John Farrow, director, guionista y productor australiano.

1971: Donald Winnicott, psicoanalista británico.

1972: Dino Buzzati, escritor italiano.

1977: Benito Quinquela Martín, pintor argentino.

1978: Julio Pereira Larraín, abogado, empresario y político chileno.

1983: Billy Fury, cantante británico.

1983: Edward Lawry Norton, ingeniero y científico estadounidense.

1986: Gregory Jarvis, astronauta estadounidense.

1986: Christa McAuliffe, astronauta estadounidense.

1986: Ronald McNair, astronauta estadounidense.

1986: Ellison Onizuka, astronauta estadounidense.

1986: Judith Resnik, astronauta estadounidense.

1986: Francis Scobee, astronauta estadounidense .

1986: Michael Smith, astronauta estadounidense.

1988: Klaus Fuchs, físico alemán.

1995: Aldo Gordini, piloto de carreras francés.

1996: Jerry Siegel, historietista estadounidense.

2005: Jacques Villeret, actor francés.

¿Qué se celebra el 28 de enero?

Día del Bibliobús.

Día de la Protección de Datos.