¿Qué tipos de carnet de conducir hay en España?

Conoce los diferentes tipos de carnet de conducir

Los tipos de carnet conducir en España son variados. Existen muchos tipos de vehículos que conviven en las carreteras . Si quieres saber cuántos tipos de permisos existen actualmente en nuestro país, haremos un repaso con el que estamos seguros de que no te van a quedar dudas sobre las clases de permisos que existen.

AM

Con el se pueden conducir ciclomotores de dos o tres ruedas, así como cuadriciclos ligeros. La edad mínima para acceder es de 15 años.

A1

Con el se autoriza a conducir motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm³, una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 kW. La edad fijada para poder obtener este permiso es de 16 años.

A2

Permite la conducción de motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia. La edad mínima es 18 años.

A

Permite conducir motocicletas y triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo es de 20 años cumplidos pero hasta los 21 años no autorizará a conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW.

B

Permite conducir automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. Igualmente se pueden conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg.

Además, se pueden conducir triciclos y cuadriciclos de motor. Para poder obtener este permiso hay que tener 18 años. Sin embargo, es necesario tener 21 para poder conducir triciclos de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kW.

C1

Con él se pueden conducir automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa máxima autorizada exceda de 3500 kg y no sobrepase los 7500 kg, diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg.

D1

Para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de dieciséis pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de ocho metros. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de 21 años.

D

Se pueden conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de ocho pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de 24 años cumplidos.

Estos son los principales, el resto son son variedades con remolque.