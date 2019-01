Conocemos el origen y significado de un dicho muy popular

El popular refrán ‘quien calla otorga‘ es un dicho popular que significa que aquella persona que no hace ninguna objeción sobre lo dicho por otra persona y guarda silencio, le concede la razón.

“Quien calla otorga” es un refrán muy popular y, sin duda, uno de los más utilizados. Su versión en inglés sería “silence gives consent”, cuya traducción es “el silencio da el consentimiento”.

¿Qué significa ‘Quien calla otorga’?

El refrán, concretamente, hace referencia a todas aquellas personas que prefieren callar que hablar a su favor en algún tema o asunto de su interés. De esta manera terminan por dar su aprobación o su consentimiento tácito a lo dicho por los demás.

Este refrán es muy utilizado en la actualidad y se aplica en aquellas situaciones donde una persona es acusada o responsabilizada por alguna situación, pero ella no se manifiesta de palabra para defenderse.

El silencio es aceptado social y culturalmente como un signo inequívoco de que se está aceptando lo que el otro está diciendo.

Un ejemplo claro para comprender esta situación puede ser cuando unos niños que juegan al fútbol en la puerta de una casa golpean el balón tan fuerte que rompe el cristal de la ventana de un vecino.

El dueño de la casa sale a la calle con el balón en la mano y los sermonea unos minutos. Los niños, en lugar de contestar a sus recriminaciones guardan silencio porque saben que ellos han sido los responsables.

La expresión también suele insinuarse apenas, sin terminar de decirla y de todas formas es comprendida. Por ejemplo: Pedro no se ha quejado, ni ha dicho nada sobre los nuevos horarios. Ya sabes lo que se dice: “el que calla…”

Una frase con sentido opuesto al refrán “quien calla otorga” sería el proverbio latino “excusatio non petita, accusatio manifesta” que significa: excusas no pedidas, acusación manifiesta.

Esto sucede cuando se ofrecen explicaciones sobre algún tema del que nadie te está culpando. Las explicaciones en este caso vendrían a autoinculparte.

También se emplean algunos sinónimos para este refrán: “el que calla, otorga” y también “quien no calla, ni otorga ni niega”.

En inglés, la expresión “el que calla otorga” se podría trasladar a la frase “silence gives consent”, que podría traducirse literalmente como “el silencio da el consentimiento”.

Por ejemplo: You know the old saying “silence gives consent”. Tú ya sabes el viejo dicho, “el silencio da el consentimiento”.