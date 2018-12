¿Cuánto tiempo tengo para borrar un mensaje de WhatsApp?

Una de las funcionalidades de WhatsApp que más gusta a sus usuarios es el hecho de poder borrar un mensaje después de enviarlo. A todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos equivocado (¡o arrepentido!) y queremos dar marcha atrás después de enviarlo.

Por suerte, esto es posible desde hace varios meses, tanto en conversaciones privadas como en cualquier grupo. No es una opción “eterna” ya que esa posibilidad está disponible únicamente durante un tiempo, el cual cuando pase ya no se podrá borrar ese mensaje.

Tiempo disponible para borrar un mensaje de WhatsApp

Actualmente, el tiempo del que dispones para borrar un mensaje de WhatsApp después de enviarlo es de 7 minutos. No importa si es a un chat privado o grupal, tienes solo 7 minutos para arrepentirte o darte cuenta de que te has equivocado al enviarlo a esa persona/grupo.

Según parece, la compañía quiere ampliar ese plazo a 68 minutos, pero se viene rumoreando desde hace tiempo y no se ha confirmado realmente si eso va a ser así. Quizás sea una de las grandes novedades de la próxima actualización… o no.

Se supone que esa nueva actualización permitiría eliminar ese mensaje en un plazo de 68 segundos si la otra persona no lo ha leído. Si lo hubiera leído, no sería posible borrarlo. Actualmente no es así, ya que en esos 7 minutos puedes eliminar el mensaje tanto si la otra persona lo ha leído como si no.

Para poder borrar un mensaje es tan sencillo como entrar en las opciones del mensaje y seleccionar “Eliminar”. Te aparecerá un mensaje en pantalla para que confirmes si quieres eliminar el mensaje solo para ti (los demás lo seguirán viendo) o si quieres eliminarlo para todos, por lo que desaparecerá tanto para ti como para los demás.

Ten cuidado con aplicaciones de terceros que te prometen eliminar los mensajes aunque pase más tiempo, no es real y podrías conceder acceso a tu cuenta de WhatsApp de forma imprudente a otros.