Efemérides del 11 de noviembre de 2018: ¿Qué pasó el 11 de noviembre?

Tal día como hoy, el 11 de noviembre de 1918, el mariscal francés Ferdinand Foch, en el bosque de Compiégne, cerca de París (Francia), se firma el armisticio de Compiégne, uno de los documentos más trascendentales del siglo XX, que pone fin a la más terrible guerra jamás conocida por la Humanidad: la Primera Guerra Mundial.

Años más tarde, el 11 de noviembre de 1962 se lanza desde Cabo Cañaveral (EE.UU.) la Gemini 12, última misión del programa Gemini, tripulada por James A. Lowell como comandante y Edwin Aldrin como piloto. Permanecerán cuatro días orbitando la Tierra y realizando pruebas cuyo objetivo no es otro que poner un hombre en la Luna.¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 11 de noviembre.

¿Qué pasó el 11 de noviembre?

En España

1484: Díaz de Montalvo finaliza la recopilación “Ordenanza de Leyes de Castilla”, encomendada por los Reyes Católicos.

1500: En Granada, el rey de Aragón Fernando el Católico y el rey francés Luis XII se reparten el reino de Nápoles en el Tratado de Granada.

1523: Garcilaso de la Vega es nombrado Caballero de la Orden de Santiago.

1966: El Consejo de Ministros concede el indulto total para las responsabilidades políticas en la Guerra Civil española.

1979: Javier Rupérez, secretario de Relaciones Exteriores de UCD, es secuestrado por la banda terrorista de ETA.

1995: En Bilbao se inaugura el metro.

En el mundo

1918: Polonia se independiza de Alemania. Józef Piłsudski asume el mando militar del país.

1918: En Austria, el emperador Carlos I renuncia al poder.

1919: En Centralia (noroeste de Estados Unidos), en el primer desfile en conmemoración del fin de la Primera Guerra Mundial, sucede la masacre de Centralia: los veteranos se tirotean con miembros del sindicato Industrial Workers of the World. A la noche, los veteranos secuestran al líder sindicalista Wesley Everest (29) y lo torturan durante toda la noche hasta matarlo.

1921: En el cementerio nacional de Arlington (cerca de Washington), el presidente Warren G. Harding inaugura la Tumba de los Desconocidos.

1924: En Grecia, el primer ministro Alexandros Papanastasiou proclama la Segunda República Helénica.

1926: En Estados Unidos se inaugura la Ruta 66.

1927: En Italia se suprime el sistema parlamentario.

1930: En Estados Unidos se les otorga la patente US1781541 a Albert Einstein y su exestudiante Leó Szilárd por su invención: el refrigerador Einstein.

1934: En Melbourne (Australia) se inaugura el Santuario de la Memoria.

1939: George Van Biesbroeck descubre el asteroide (1464) Armisticia.

1940: El crucero alemán nazi Atlantis captura el correo secreto británico y lo envía a Japón.

1940: En el océano, una tormenta inesperada mata a 144 militares del buque de guerra estadounidense U.S. Midwest.

1942: En la Segunda Guerra Mundial, los nazis invaden Vichy (en el sur) y completan la invasión de Francia.

1944: El doctor Erich Göstl, miembro de la Waffen SS, gana la Cruz de Hierro en reconocimiento por valentía en combate después de perder parte de su rostro y los ojos en la batalla de Normandía.

1951: En Argentina, las mujeres votan por primera vez. Su artífice, Evita Perón lo hace por primera y última vez (enferma de cáncer) en el policlínico Presidente Perón. Su esposo, Juan Domingo Perón, es reelegido como presidente constitucional.

1960: En Vietnam del Sur se realiza un golpe de estado contra el presidente Ngo Dinh Diem.

1960: En La Habana (Cuba) se inaugura Radio Habana Cuba.

1962: En Kuwait, la Asamblea Nacional ratifica su Constitución.

1965: En Rodesia (actual Zimbabue), el Gobierno de minoría blanca Ian Smith declara la independencia de Gran Bretaña.

1966: En Estados Unidos, la NASA lanza la nave espacial Géminis 12.

1968: En el marco de la Guerra de Vietnam comienza la operación Commando Hunt. El objetivo es bombardear la ruta Ho Chi Minh, a través de Laos dentro de Vietnam del Sur.

1968: En las islas Maldivas se declara la segunda república.

1972: En Long Binh (Vietnam), el ejército estadounidense realiza una retirada masiva de la base militar.

1975: Angola se independiza de Portugal.

1981: Antigua y Barbuda es admitida como miembro de la Organización de las Naciones Unidas.

1991: Se publica el single ” Black or White” del cantante, compositor, bailarín, productor y filántropo estadounidense Michael Jackson.

1992: La Iglesia anglicana permite el sacerdocio femenino.

2001: China ingresa oficialmente en la Organización Mundial de la Salud (OMC).

2004: En Palestina, Mahmoud Abbas se convierte en el nuevo líder de la OLP después de la muerte de Yasser Arafat.

2006: En Japón, sale a la venta la tercera consola de sobremesa de Sony, la PlayStation 3.

¿Quién nació el 11 de noviembre?

En España

1748: Carlos IV, rey

1903: Victoria Díez Bustos de Molina, maestra y religiosa beatificada.

1924: Luis Martín-Santos, escritor y psiquiatra.

1926: José Manuel Caballero Bonald, poeta.

1928: Gracita Morales, actriz.

1942: Juan Pardo, cantante.

1944: Pepe Sancho, actor.

1947: Luis López Guerra, jurista y político.

1948: Jordi Estadella, presentador de televisión.

1948: Victoria Prego, periodista.

1950: Pepe Navarro, presentador de televisión.

1954: Rafael Ángel Martínez González, escritor.

1955: Càstor Pérez Diz, músico.

1958: Luz Casal, cantante.

1964: Anabel Alonso, actriz de cine y televisión.

1965: Juan Antonio Muñoz, humorista.

1967: Nathalie Seseña, actriz.

En el mundo

1925: Jonathan Winters, actor, comediante y guionista estadounidense.

1926: Noah Gordon, escritor estadounidense.

1927: Mose Allison, pianista y cantante estadounidense.

1928: Ernestine Anderson, cantante estadounidense.

1930: Hugh Everett, físico estadounidense.

1933: Jim Boyd, actor estadounidense.

1935: Bibi Andersson, actriz y directora sueca.

1935: Pinky, presentadora de televisión argentina.

1945: Chris Dreja, guitarrista británico, de la banda The Yardbirds.

1945: Daniel Ortega, presidente nicaragüense.

1946: Al Holbert, corredor estadounidense de automóviles.

1950: Jim Peterik, músico y letrista estadounidense de Survivor.

1951: Bill Moseley, actor, cantante y productor estadounidense, de la banda Cornbugs.

1951: Kim Peek, personalidad estadounidense.

1955: Friedrich Merz, político alemán.

1956: Ian Craig Marsh, guitarrista británico, de la banda The Human League.

1960: Stanley Tucci, actor, productor y cineasta estadounidense.

1962: Demi Moore, actriz, director y productor estadounidense.

1964: Calista Flockhart, actriz estadounidense.

1967: Frank John Hughes, actor, productor y guionista estadounidense.

1971: David DeLuise, actor y director estadounidense.

1972: Tyler Christopher, actor estadounidense.

1973: Jason White, músico estadounidense de las bandas Pinhead Gunpowder y Green Day.

1974: Leonardo DiCaprio, actor estadounidense.

1982: Jeremy Williams, actor británico.

1983: Philipp Lahm, futbolista alemán.

1983: Candy Manson, actriz estadounidense.

1983: Tatsuhisa Suzuki, actor de voz y cantante japonés.

1986: Mark Sánchez, futbolista estadounidense.

1988: Kyle Naughton, futbolista británico.

1991: Christa B. Allen, actriz estadounidense.

1993: Juan Leiva, futbolista chileno.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 11 de noviembre?

Escorpio

¿Quién murió un 11 de noviembre?

En España

1949: Carlos de Borbón-Dos Sicilias, aristócrata.

1954: Carlos Climent Garcés, militar, héroe de Cascorro y teniente honorario del Ejército Español.

1974: Benito Perojo, cineasta, productor y guionista.

2003: Miquel Martí i Pol, escritor, poeta y traductor.

2005: Miguel Gallardo, cantautor y productor musical.

2010: Carlos Edmundo de Ory, poeta, ensayista y traductor.

2016: Perico Fernández, boxeador, campeón del mundo del peso ligero en 1974.

2017: Chiquito de la Calzada, humorista, cantante y actor cómico español.

2017: Claudio Reyes Rubio, director de cine y televisión.

2017: Maru Dueñas, actriz, directora y productora teatral.

En el mundo

1958: André Bazín, crítico francés de cine.

1962: Joseph Ruddy, jugador de water polo y nadador estadounidense.

1976: Alexander Calder, artista estadounidense.

1977: Greta Keller, cantante y actriz austríaca.

1979: Dimitri Tiomkin, compositor estadounidense de origen ruso.

1984: Martin Luther King, Sr., activista estadounidense.

1988: Gérard Grisey, compositor francés.

1989: Natalio Pescia, futbolista argentino.

1990: Attilio Demaría, futbolista argentino.

1990: Yiannis Ritsos, poeta griego.

1993: Erskine Hawkins, trompetista estadounidense.

1994: Pedro Zamora, activista cubano-estadounidense.

1994: Elizabeth Maconchy, compositora británica.

1994: John A. Volpe, político estadounidense.

1997: Clotilde Borella, actriz argentina.

1997: Rod Milburn, atleta estadounidense.

1999: Mary Kay Bergman, actriz de voz y cantante estadounidense.

1999: Vivian Ernest Fuchs, explorador británico.

2004: Yaser Arafat, político palestino.

2005: Keith Andes, actor estadounidense.

2010: Dino De Laurentiis, productor de cine italiano.

2014: Carol Ann Susi, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 11 de noviembre?

Día de la Independencia de Cartagena.

Día de Independencia de Polonia.

Día de los Veteranos de Estados Unidos.