¿Qué es el email marketing?

El email marketing podemos decir que es la forma de comunicarse entre una empresa y sus clientes o los potenciales clientes, mediante el correo electrónico. Al principio el uso del mail como herramienta en tareas de marketing se veía como una versión digital de los anuncios que se enviaban por correspondencia. El correo por tanto, se veía como un canal de comunicación masiva y no se veían importantes para las personas que los recibían.

El email marketing en la actualidad

El email marketing ha evolucionado y actualmente muchos de los mejores profesionales lo ven como una de las formas más personales de entablar comunicación con lo consumidores por el intercambio directo de mensajes.

¿Por qué utilizarlo?

En los últimos años, las redes sociales han conseguido ganar en visibilidad en el campo del marketing digital El caso es que el email marketing puede también ser una estupenda opción para los que recolectan direcciones de correo electrónico y quieran aumentar la relevancia de la marca entre sus contactos.

Un alcance previsible

En el momento en que una empresa realiza un post en una red social como Facebook o Twitter, no todas las personas que estén siguiendo tu página van a ver el mensaje, esto sucede porque los algoritmos son los que se encargan de determinar cuales de los mensajes puede tener más importancia en cada usuarios. Estos son algunos motivos por los que el alcance que tienen los post en las redes sociales no son previsibles. Por lo tanto, no vas a tener controlado cuántas personas son las que realmente ven tu post.

Con el email marketing no ocurre lo mismo. Entre sus grandes ventajas está un alcance predecible, lo que significa que si se seleccionan 150 direcciones de correo para enviar un mensaje, los 150 van a recibir tu correo en su bandeja de entrada salvo que haya alguna clase de problema.

Formato de gran flexibilidad

Un email realmente es esa pantalla en blanco que toda persona que se dedica al marketing digital está buscando. Los mensajes que se envían por este medio no cuentan con límite de caracteres, pueden llevar fotos e incluso los populares GIF.

Además un email es posible realizarlo con plantillas donde se incluyan elementos gráficos o que contengan únicamente texto, como si estuviésemos escribiendo mensajes para todos nuestros contactos. Las posibilidades son enormes.