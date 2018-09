Efemérides del 16 de septiembre de 2018: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?

Tal día como hoy, 16 de Septiembre, pero de 1973, es torturado y asesinado en el Estadio Chile el cantautor Víctor Jara. El artista participaba en un acto de apoyo a Salvador Allende, cuando durante el golpe militar de Pinochet fue detenido junto a otras 600 personas de la Universidad Técnica del Estado (UTE) por agentes de la dictadura de Pinochet.

Años más tarde, el 16 de septiembre de 1987, se firma el Protocolo de Montreal, creado para poder cuidar de la capa de ozono. Más de 20 países firmaronn dicho protocolo en el que se aboga por reducir la producción de sustancias capaces de agravar el problema de la capa de ozono que ha seguido creciendo a pesar de todos los esfuerzos. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 16 de Septiembre.

¿Qué pasó el 16 de septiembre?

En España

1410: Durante la campaña de Granada, Fernando I de Aragón conquista la ciudad de Antequera.

1920: Miguel de Unamuno es condenado por la Audiencia de Valencia a ocho años de prisión mayor por injurias al rey.

1960: Se anuncia el compromiso matrimonial del rey Balduino de Bélgica con la española Fabiola de Mora y Aragón.

1998: Se crea en Valencia la Academia Valenciana de la Lengua.

1998: ETA anuncia su primera tregua total, indefinida y unilateral en más de 30 años de terrorismo.

En el mundo

1224: Francisco de Asís declara en Italia que ha recibido los estigmas o heridas de la pasión de Jesucristo.

1795: Gran Bretaña captura Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.

1816: La localidad de Rojas, a 240 km al oeste de la ciudad de Buenos Aires en Argentina, es destruida por un tornado.1

1908: Billy Durant funda la empresa de automóviles General Motors.

1955: Los militares derrocan al gobierno de Juan Domingo Perón, dentro de la autodenominada “Revolución Libertadora” de Argentina.

1973: En el Estadio Chile agentes de la dictadura de Pinochet torturan y asesinan al cantautor Víctor Jara.

1975: Papúa Nueva Guinea se independiza de Australia.

1976: Se lleva a cabo en La Plata (Argentina) la Noche de los Lápices en la que varios estudiantes de secundaria que luchaban por la implementación del boleto estudiantil gratuito son secuestrados, torturados y asesinados por agentes de la dictadura.2

1982: Se producen en el Líbano las Matanzas de Sabra y Chatila en la que falangistas cristianos con apoyo israelí asesinan a miles de civiles.

1987: Se firma el Protocolo de Montreal en relación a las sustancias que agotan la capa de ozono.

2015: Se produce en Chile un terremoto de gran intensidad, acompañado de réplicas y tsunami de una magnitud de 8,4 que deja 16 fallecidos y numerosos damnificados.

2015: El Congreso elige como vicepresidente de la República a Juan Alfonso Fuentes Soria.

¿Quién nació el 16 de septiembre?

En España

1076: Diego Rodríguez, hijo del Cid Campeador (Rodrigo Díaz de Vivar).

1829: Manuel Tamayo y Baus, escritor.

1851: Emilia Pardo Bazán, escritora.

1877: Julián Juderías, historiador y periodista.

1921: Jorge, historietista.

1925: Odón Betanzos, periodista.

1928: Diego Catalán, filólogo.

1943: Andrés Vicente Gómez, productor de cine.

1946: Camilo Sesto, cantautor.

1950: Loyola de Palacio, política.

1957: Assumpta Serna, actriz.

1961: Iñaki Uranga, cantante.

1963: Rafael Reig, escritor.

1964: Rossy de Palma, actriz.

1968: Rafael Alkorta, futbolista.

1973: Luis Larrodera, periodista.

1975: Samanta Villar, periodista.

1976: Leire Pajín, política.

1981: Daniel Martín Alexandre, futbolista.

1998: Nil Cardoner, actor.

En el mundo

1387: Enrique V, rey inglés.

1853: Albrecht Kossel, médico alemán, premio nobel de medicina en 1910.

1858: Andrew Bonar Law, primer ministro británico.

1893: Albert von Szent-Györgyi Nagyrápolt, fisiólogo húngaro, premio nobel de medicina en 1937.

1893: Alexander Korda, cineasta húngaro.

1910: Karl Kling, piloto de carreras alemán.

1921: Jon Hendricks, músico estadounidense de jazz.

1924: Lauren Bacall, actriz estadounidense.

1925: Charlie Byrd, músico estadounidense de jazz.

1925: B. B. King, músico estadounidense.

1927: Peter Falk, actor estadounidense, protagonista de la serie Colombo.

1930: Ken Coates, escritor.

1930: Anne Francis, actriz estadounidense.

1942: Bernie Calvert, músico británico de la banda The Hollies.

1948: Kenney Jones, músico británico de las bandas Small Faces y The Who.

1948: Susan Ruttan, actriz estadounidense.

1952: Mickey Rourke, actor estadounidense.

1953: Kurt Fuller, actor estadounidense.

1956: David Copperfield, ilusionista estadounidense.

1957: Falcão, cantante y músico brasileño.

1958: Jennifer Tilly, actriz estadounidense.

1963: Richard Marx, compositor y cantante estadounidense.

1964: Molly Shannon, actriz estadounidense.

1968: Marc Anthony, cantante puertorriqueño.

1971: Amy Poehler, comediante y actriz estadounidense.

1972: Sprent Dabwido, político y presidente de Nauru.

1974: Mario Haas, futbolista austriaco.

1979: Flo Rida (Tramar Dillard), rapero estadounidense.

1981: Alexis Bledel, actriz estadounidense.

1984: Katie Melua, cantante georgiana.

1991: Jesús Zavala, actor y cantante mexicano.

1992: Nick Jonas, cantautor estadounidense, de la banda Jonas Brothers.

1995: Aaron Gordon, baloncestista estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 16 de septiembre?

Virgo

¿Quién murió un 16 de septiembre?

En España

1498: Tomás de Torquemada, inquisidor.

1574: Pedro Menéndez de Avilés, conquistador de la Florida.

1702: Cipriano Barace, misionero jesuita.

1936: Cristóbal Colón y Aguilera, aristócrata.

1948: Manuel Arce y Ochotorena, cardenal.

2004: Ramón Gabilondo, futbolista.

2006: Xavier Valls, pintor.

2011: Jordi Dauder, actor.

En el mundo

655: Martín I papa italiano.

1214: Diego López II de Haro, aristócrata español.

1380: Carlos V, rey francés.

1583: Catalina Jagellón, aristócrata finlandesa y reina de Suecia.

1736: Gabriel Fahrenheit, físico alemán.

1705: Farinelli, cantante italiano.

1824: Luis XVIII, rey francés.

1944: Gustav Bauer, político alemán.

1946: Mamie Smith, cantante estadounidense de jazz y blues.

1965: Fred Quimby, productor estadounidense de cine.

1973: Víctor Jara, cantautor y director teatral chileno.

1977: Marc Bolan, cantante británico líder de la banda T. Rex.

1977: Maria Callas, soprano estadounidense, de origen griego.

2002: James Gregory, actor estadounidense.

2007: Robert Jordan, escritor estadounidense.

2012: Ragnhild, aristócrata noruega, hermana del rey Harald V.

2016 Edward Albee, dramaturgo estadounidense.

2016: Teodoro González de León, arquitecto y pintor mexicano.

2016: Gabriele Amorth, sacerdote italiano.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre?

Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

Aniversario de Inicio de la Independencia de México