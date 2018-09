Es uno de los principales y más importantes cambios que suceden en la vida de una persona. Es una etapa que va a definir tu futuro, ya nada va a volver a ser como antes. Se pasa de ser estudiante de generalidades a la formación con un futuro profesional. Para que no te cueste tanto el cambio, te proporcionamos estos 3 consejos para afrontar el primer año de universidad.

Un porcentaje nada desdeñable del 20% de los estudiantes abandonan sus estudios universitarios, de ellos, un 8% lo hace durante el primer año. Estos son datos proporcionados por el informe de La universidad española en cifras. Para evitar un abandono demasiado pronto, te recomendamos que tomes nota de estos consejos que te vamos a dar.

Consejos para afrontar el primer año de universidad con éxito

¿Expectativas? Sí pero moderadas

Eres uno de los mejores estudiantes de tu centro y has sacado unas notas increíbles antes de comenzar la carrera universitaria, pero ¡cuidado! En la facultad el nivel es mucho más elevado y los sobresalientes pueden bajar a aprobados e incluso algún que otro suspenso hasta que domines el cambio y el nuevo entorno. No te preocupes, no es ningún drama, aprende de tus errores y ya verás como todo mejora notablemente.

Organiza bien tu tiempo

Esto no es igual que las etapas formativas pasadas en las que el profesorado estaba encima de ti y marcaba las pautas. Ahora eres un adulto y te tienes que organizar tú. Lo más adecuado es hacer un calendario dividido por semestres, o uno para cada uno, en el que detalles las asignaturas que tienes, fechas de entrega de trabajos y de evaluaciones.

Además, pon un horario diario de estudio que se adapte a las clases, que tenga en cuenta los períodos de descanso y que te permita avanzar y repasar. De este modo, irás preparado y no tendrás sobresaltos de última hora.

Y por supuesto revisa el calendario continuamente para adaptarlo a los cambios que se produzcan.

Rodeáte de personas que te aporten

Amplía tu círculo de amistades con compañeros de la facultad, entre todos os ayudaréis y os apoyaréis. Además, son futuros colegas de profesión, así que si la relación es buena, puede perdurar toda la vida. Los grupos de estudio son muy beneficiosos y te ayudarán mucho. Es más, estar unido a otra gente que pasa por el mismo cambio que tú es motivador y hará que te sientas mejor.