Programación del Orgullo Gay de Madrid 2018 hoy jueves, 5 de julio

Hoy, 5 de julio a las 18:00, vuelve a la calle Don Pelayo uno de los clásicos del Orgullo que es el LGTB. Una de las más afamadas , A nivel físico la reina de las festividades s la reina de los tacones, con la que lleva viviendo del orden de unos 21 años con ella.

La presenta una vez más Chumina Power y está organizada por Ll Bar y otros pendientes que quieran llevarse puestos los tacones. Este encuentro lo organiza LL Bar y los valientes que quieran cercarse,van a poder verse encerrados en la parte la que se van a poder llegar a conseguir varios premios es metálico. Si vamos a lo concreto, pues este años se concederá un premio de 350 € y un tercer premio de 150 millones de euros.

Los que quieran probar suerte para hacerse con los 1.000 euros en premios pueden apuntarse en LL Bar (C/ Pelayo, 11), A Different Life (C/ Pelayo, 30) o SR Fetish Leather Shop (C/ Pelayo, 7).

Carrera de tacones:

Dónde: Calle Pelayo

Cuándo: 7 de julio de 2018 a las 18 horas

Cuánto: gratis, previa inscripción en LL Bar, A Different Life y SR Fetish Leather Shop

La diversión llega uno año más con las carreras de tacones, en las que los hombres más atrevidos y divertidos, portan tacones de mujer e intentar llegar a la meta antes que el compañero. Es complicado y hay que andar con cuidado, pero si lo haces bien, seguro que puedes ganar grandes premios o una experiencia de lo más curiosa que seguro que no se te olvida. Está claro que no todo gusta, pero esta atracción tiene bueno precio,

Programación 5 de julio Orgullo Gay

20:00 horas | Actuación de Papaya DJ

Jueves 5 de julio

Plaza del Rey

20:00 horas | Actuación de Yoli Saa

20:30 horas | Actuación de Balenciana

21:00 horas | Actuación de Adriana Moragues

21:30 horas | Actuación de Sonia Santana

22:00 horas | Actuación de Kenya

22:30 horas | Actuación de Marilia

Plaza Pedro Zerolo

Hora por confirmar | Carrera de tacones

20:00 horas | Actuación de Coro Voces LGTBI

20:30 horas | Actuación de Javier Robles

21:00 horas | Actuación de Leticia Sabater

21:30 horas | Actuación de La Década Prodigiosa

22:00 horas | Actuación de Fiesta Vuélvete Loca

Puerta del Sol

20:00 horas | Actuación de Xavier Grey

20:20 horas | Actuación de Bravo Fisher

20:40 horas | Actuación de Reyko

21:30 horas | Actuación de Delaporte

22:00 horas | Actuación de Miranda

22:30 horas | Actuación de Digital 21 y Stefan Olsdal

Plaza de España

20:00 horas | Actuación de La Dani y Estereotipo

20:20 horas | Actuación de King Jedet

20:40 horas | Actuación de Mueveloreina

21:30 horas | Actuación de Beatriz Luengo

22:00 horas | Actuación de Dj Cascales