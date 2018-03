En las redes sociales hace falta muy poco para organizar a los internautas en torno a una idea muy loca. No ha terminado la moda por un reto viral cuando de repente aparece uno nuevo. El último en saltar a la palestra ha sido el Harry Whale Challenge, un ‘challenge’ promovido por las fans de Harry Styles que trata de imitar la forma en la que el excantante de la boyband One Direction cierra todos sus conciertos: expulsando agua por su boca como si de una ballena se tratase.

“Beber un trago de agua, la canción ‘Kiwi’ de Harry Styles sonando de fondo, brazos cruzados al pecho… ¡Y a escupir!”. Esta es la descripción ‘oficial’ del Harry Whale Challenge, un reto que, aunque a priori parezca sencillo, no es nada fácil de lograr correctamente.

Las redes sociales se han llenado de gente sumándose al Harry Whale Challenge. Algunos con más éxito que otros, eso sí. A continuación recopilamos algunos de los mejores tuits que aglutina el hashtag:

#HarryWhaleChallenge MY WINDOW IS ALL WET IM CHOKING pic.twitter.com/Ov1PtI6Anl — laia will die TODAY (@jadespills) 28 de marzo de 2018

I MIGHT NEED TO GO TO THE HOSPITAL BUT I DID IT!! #HarryWhaleChallenge pic.twitter.com/Bi3DytYol2 — 𝔟𝔢𝔫𝔱𝔢 (@attachedroses) 28 de marzo de 2018

LO HIZE DOS VECES Y NO ME SALIO muy complicado todo #HarryWhaleChallenge pic.twitter.com/jd6l4cttRl — m 🌻 J-32 (@cloudftzjm) 28 de marzo de 2018

Y, claro, esto es internet. También hay gente que le ha puesto un poco de humor al reto:

¿Te animas a probar el Harry Whale Challenge?