¡Abusive Gym Reminder te insulta si no vas al gimnasio!

Todavía no ha terminado el mes de enero y estamos convencidos de que te has olvidado de algunos de los propósitos de Año Nuevo que dijiste que ibas a cumplir. ¿O nos equivocamos…? Dejar de fumar, controlar la dieta e ir al gimnasio son algunos de los más habituales. Y también los que más rápido se olvidan. Pero este año no te pasará lo mismo, al menos en lo que al gimnasio se refiere. Porque hay una app llamada Abusive Gym Reminder que hará lo que sea porque no faltes a tu cita con el ejercicio. ¡Incluso insultarte!

¿Cómo funciona Abusive Gym Reminder?

La aplicación utiliza la geolocalización de tu teléfono móvil para comprobar si has ido o has faltado al gimnasio. En caso de no haber cumplido con tu rutina, automáticamente recibirás en tu móvil un mensaje recordándote “lo poco que vales”. La táctica utilizada Abusive Gym Reminder es la de minarte la moral: quizá teniendo a alguien que actúe como voz de la conciencia todos los días adquieras la motivación suficiente para no saltarte las jornadas que te toca ir al gimnasio.

Para empezar a utilizar la app únicamente tienes que señalar en el mapa el gimnasio o los gimnasios que sueles frecuentar, marcar los días en los que tienes pensado visitarlo y establecer el nivel de agresividad de los insultos que recibirás en caso de ausentarte. Y, ojo, los responsables de Abusive Gym Reminder avisan: “algunos mensajes pueden llegar a ser muy ofensivos”.

Una vez configurada la app sólo te queda hacer vida normal y tratar de hacer honor al propósito de Año Nuevo de ir al gimnasio de forma habitual. Porque más te vale que lo hagas si no quieres recibir una avalancha de insultos en tu móvil…

¿Dónde descargar Abusive Gym Reminder?

Afortunadamente para los usuarios de dispositivos iOS, la app Abusive Gym Reminder sólo está disponible para teléfonos Android. Si quieres probar este método para evitar perder la costumbre de ir al gimnasio, pásate por Google Play para descargar la aplicación de manera gratuita.