Comienza la lectura más multitudinaria de La Divina Comedia

Seguro que ni en sus mejores sueños podía imaginar Pablo Maurette que un inocente tuit se iba a convertir en el origen de un peculiar club de lectura a nivel global. Fue allá por el mes de noviembre cuando este ensayista argentino informó a sus seguidores de su intención de releer La Divina Comedia a partir del 1 de enero, un canto por día, e invitó a quien quisiera a acompañarle. Hoy, mes y medio después de esta propuesta, comienza la que sin duda será la lectura más multitudinaria y peculiar de La Divina Comedia, ya que alrededor de 1.500 personas han confirmado que participaran en un acto literario sin precedentes.

“Cien cantos, cien días”. Este es el espíritu de #Dante2018, hashtag que recogerá esta lectura “abierta, simultánea y masiva” de La Divina Comedia a través de Twitter. Hoy comienza la lectura conjunta, que se desarrollará de manera ininterrumpida hasta el próximo 10 de abril. Cien días en los que se leerán los cien cantos que componen la obra de Dante Alighieri: 34 en el Infierno, 33 en el Purgatorio y 33 en el Paraíso.

Con esta iniciativa no sólo se pretende rendir homenaje a La Divina Comedia, sino también realizar un comentario masivo a su texto. Para ello, los participantes contribuirán con sus tuits, que pueden ser una cita, una reflexión, un dato, una anécdota, un link o una foto. Simplemente basta con añadir el hashtag #Dante2018 y la cita elegida (por ejemplo, Inf. 12, Purg. 28, Par. 15, etc).

La obra más perfecta jamás compuesta

“Hace dos años que no leo la Divina Comedia entera. Me gustaría leerla todos los años, pero a veces es difícil mantener este compromiso”, explica Maurette en una entrevista en Infobae. “Estamos ante una de las cumbres de la literatura universal, quizás la obra literaria más perfecta jamás compuesta, de modo que nunca está de más releerla (si es que todavía no la has leído). Y para quienes no la leyeron nunca y son amantes de la literatura es una obra indispensable”.

Lo único que hace falta para participar en #Dante2018 es tener acceso a una copia del libro (se recomienda en versión original) y una cuenta de Twitter, además de muchas ganas de pasar un buen rato de literatura en compañía de personas de todo el mundo. ¿Te apuntas?