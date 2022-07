‘Richard Avedon Behind the Scenes’, así es la primera muestra en España sobre la figura del fotógrafo

FotoNostrum presenta Richard Avedon Behind the Scenes, la primera exposición en España sobre la figura de Avedon. La muestra, que es una premier mundial, se compone de fotografías de Gideon Lewin, studio manager de Avedon, sobre el making of de algunas de sus imágenes más icónicas, así como de fotografías originales de Richard Avedon procedentes de la colección privada de la diseñadora Joanna Mastroianni, comisaria de la exposición.

“Es un placer compartir con ustedes mi colección privada de imágenes únicas behind the scenes creadas por mi compañero de vida Gideon Lewin durante sus dieciséis años en uno de los estudios más prolíficos y emocionantes con uno de los más grandes maestros de la fotografía: Richard Avedon”, explica Joanna Mastroianni.

Mastroianni investigó y estudió miles de imágenes a partir de hojas de contacto y negativos, y las hizo cobrar vida después de décadas de estar almacenadas en archivadores. Según confiesa ella misma, le llevó muchos años convencer a Gideon de que las compartiera con el mundo, ya que consideraba que reflejaban momentos privados. Estas imágenes componen el primer y aclamado libro de Gideon Lewin, Avedon Behind The Scenes 1964-1980 y son las que ahora se muestran por vez primera en una exposición.

La muestra es un viaje visual a lo largo de una colaboración de dieciséis años, incluido el primer retrato de un joven Richard Avedon en 1965, y son una documentación vívida de las sesiones fotográficas para revistas de moda, así como de la vida en el estudio.

Entre las fotografías hay muchas primicias que muestran la naturaleza innovadora de esta colaboración creativa Avedon-Lewin. Por ejemplo, la lujosa sesión de fotos con prendas de piel protagonizada por la supermodelo Veruschka para Vogue (octubre, 1966), realizada en un Japón nevado durante cinco semanas, y de la que se dice que fue la más épica de la historia de la moda. El resultado es un conjunto de imágenes que revolucionaron y fusionaron los mundos de la moda y la fotografía de una manera única e irrepetible.

En la muestra se pueden ver 130 fotografías de Lewin y 13 de Avedon. Además de cuatro creaciones de moda de Mastroianni inspiradas en las imágenes. Habrá también una pequeña exposición con las revistas donde se publicaron los reportajes de moda más icónicos.

Sobre Gideon Lewin

Gideon Lewin nació en Jerusalén, Israel. Se graduó en el Art Center College of Design, Los Ángeles, con especialización en fotografía y publicidad. Como fotógrafo reconocido, ha trabajado durante 40 años con diseñadores de moda estadounidenses y europeos en publicidad, promociones y libros, así como en campañas de belleza para Clairol, Revlon, Colgate y Mirabella. También ha firmado editoriales para las revistas Harper’s Bazaar, Vogue, Avenue, Lear’s, Elle, Lifestyles y Travelgirl. Los retratos de Lewin incluyen muchas celebridades y personalidades destacadas en la política y las artes. Ha colaborado en Unmistakably Mackie: The Fashion and Fantasy of Bob Mackie, y libros de moda con Bill Blass y otros.

Una retrospectiva de su trabajo fue presentada por el Museo de Fotografía en Mougins, Francia, y otra individual, Platinum Nudes, en la Neuhoff Gallery, Nueva York. Al principio de su carrera, Lewin fue studio manager y mano derecha de Richard Avedon durante 16 años, labor que ha volcado en el libro Avedon Behind the Scenes, publicado por Powerhouse. Además, Gideon ha supervisado cuatro importantes y prestigiosas exposiciones en museos para Avedon, incluida la primera muestra sobre moda en el Metropolitan de Nueva York en 1978.

Sobre Joanna Mastroianni

Joanna Mastroianni lanzó su marca de nombre homónimo hace más de 30 años en Nueva York. Mastroianni estudió moda en el F.I.T. y en la Parson School of Design, y ha creado una marca reconocida por su modernidad, calidad y lujo, que se vende en Bergdorf Goodman, Neiman Marcus y Moda Operandi, entre otras tiendas y cadenas de moda.

Joanna Mastroianni es una presencia habitual en la Semana de la Moda de Nueva York y tiene muchos amigos en el mundo de la moda y del entretenimiento como Sarah Jessica Parker, Beyonce, Alicia Keys, Iris Apfel y Lenny Kravitz. Sus diseños formaron parte del vestuario de Sex and the City 2 y han aparecido en reportajes de moda de Vogue, GQ, Elle, Harper´s Bazaar, etc.

Como coleccionista en blanco y negro de larga trayectoria, Joanna ha desarrollado un profundo conocimiento de la imagen antes de que la fotografía se considerara una de las bellas artes. La relación personal con muchos artistas ha inspirado su colección de fotografía que abarca más de 40 años y está centrado en la relación de moda y fotografía. Su primer encargo como comisaria es la culminación de muchos años de investigación y de especial relación con los artistas y los historiadores.