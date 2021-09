Valeria Aresti, titular del espacio Fahrenheit Madrid, sede del arte emergente neoyorquino en el madrileño barrio de Justicia, tiene siempre entre sus prioridades mantener un contacto cálido, directo y bidireccional entre el talento de las mejores y más innovadoras artistas del escenario neoyorquino y el público madrileño aficionado al arte. Por eso, tratando de fortalecer esta comunicación, ha dado una nueva forma de ofrecer arte a sus clientes: Fahrenheit Madrid ha llegado a un acuerdo con la firma de ropa sostenible Thinking Mu para que todos sus clientes puedan llevar el arte puesto. El primer resultado de esta asociación son dos modelos para hombre y mujer ilustrados con obras de la artista de Florida Erin Lee Jones, protagonista de este otoño en la galería.

Desde el 28 de septiembre al 13 de noviembre de 2021, los retratos mágicos de la artista afincada en Nueva York, preparados para darnos un puntapié y transportarnos a un mundo de fantasía y a la vez real, no sólo permanecerán en el espacio Fahrenheit dispuestos a ser contemplados y a agitar una gran variedad de emociones humanas, sino que saltarán a una serie limitada de camisetas elaboradas por Thinking Mu para que todos sus admiradores puedan llevar puesto el arte de Erin Lee Jones y replicar estas emociones allá donde vayan. Además, con estas camisetas, los seguidores de las más candentes tendencias podrán presumir de estilo, ya que estas versátiles piezas no sólo reúnen arte y moda urbana, sino que han sido diseñadas para elevar cualquier outfit, ya sea como contrapunto de los looks más serios o como fundamento de los más informales.

Los ‘fósiles’ de Erin Lee Jones son retratos mágicos que ofrecen pistas sobre figuras extravagantes que provienen de otros mundos. Cada ‘mensajero’ abraza una identidad tejida en hilos de símbolos antiguos, religiosos y disfraces de moda con forma de máscaras. Mientras expresan una gran variedad de emociones humanas peculiares y urgentes, desde sonrisas ansiosas a miradas en blanco, estos ‘guías’ atrapados y preservados en yeso blanco tienen un aura especial, reforzada por la exposición parcial del material subyacente.

Casi siempre consideradas pinturas, las creaciones de la artista nacen de un profundo amor por el dibujo y la escultura. Erin Lee Jones trabaja de manera inversa: parte de una superficie plana donde primero dibuja y esculpe con diferentes medios para a continuación crear un molde con yeso.

Es durante este proceso –mágico y desordenado– cuando algunos elementos se pierden, mientras otros se ganan. El resultado final está lleno de sorpresas incrustadas y atrapadas en la alquimia de su producción: cuando la suma de sus partes individuales se modela en un todo, suceden cosas al azar e inesperadas.

Casi todas sus obras comienzan con bocetos, dibujos y collages. La gráfica está inspirada en manuscritos ilustrados, dibujos animados y dibujos preparatorios de frescos renacentistas. En sus dibujos, que tienen un matiz intuitivo y están llenos de una peculiaridad visionaria, encontramos desde avestruces con senos que tocan campanas hasta reptiles profetas. Todos están impregnados de simbolismo, de una gran dosis de su ADN personal, y del indudable humor presente en su obra.