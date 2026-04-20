Alex O’Dogherty triunfa con sus ‘Palabras Mayores’: su monólogo más caótico, libre y sin medida

Alex O’Dogherty ha convertido su nuevo espectáculo, Palabras Mayores, en uno de los montajes cómicos más itinerantes de la temporada 2025-2026. Desde los escenarios de la Gran Vía madrileña hasta teatros de municipios como Barcelona, Zaragoza, Burgos o Vitoria el humorista gaditano ha recorrido media España con un monólogo de aproximadamente 100 minutos, no recomendado para menores de 16 años, en el que ha decidido, según sus propias palabras, no medir más las palabras. El resultado es un espectáculo que él mismo describe como «más imbécil que el anterior. Más imbécil todavía».

El show continúa con una de sus sedes más estables en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid, en la Calle Gran Vía, 41, donde el espectáculo ha estado en cartel desde enero de 2026 y continúa con funciones los sábados a las 19:00 horas hasta el 30 de mayo. Las entradas arrancan desde los 16 euros en promoción.

Monólogo Alex O’Dogherty

Fuera de Madrid, el espectáculo ha llegado a localidades con notable acogida. Detrás del show hay una reflexión genuina sobre el lenguaje y sus usos. En sus propias palabras, el punto de partida surgió de una certeza incómoda: «Cuando pensaba que lo había dicho todo, me di cuenta de que me quedaban muchas más palabras por decir. Unas 12.500».

El gran hallazgo de su espectáculo anterior, Imbécil, le trajo, según confiesa, «alegría y desasosiego a la vez»: descubrió dónde estaban los límites del humor, pero también comprendió que, por mucho que midiera las palabras, «habría gente que se iba a ofender igualmente».

«La gente que se quiere ofender, se ofende, aunque no tenga motivos. Porque si no hay motivos, se los inventa», explica en el dossier del espectáculo. Contra esos opinadores —de deportes, de cocina, de política, de los cuerpos de la gente o de comedia—, el humorista ha reservado un número especial, que ha decidido abordar, significativamente, en verso.

El espectáculo se diferencia de sus anteriores trabajos por una estructura deliberadamente cíclica y aparentemente caótica. «Su cabeza va a mil por hora», reza la sinopsis oficial, y eso se traduce escénicamente en digresiones constantes, cambios de registro y una interacción más marcada con el público.

Lo mismo ejecuta un rap que recita un romancero. Cuenta con un número especial para quienes lleguen tarde. La ficha artística incluye el diseño de vestuario de Rafael Solís, la música compuesta junto a Sasha Panchenko y el asesoramiento de clown a cargo de Gabriel Chamé.

El espectáculo Palabras mayores de Álex O’Dogherty.

Anteriores producciones

O’Dogherty, conocido por el gran público gracias a series televisivas como Camera Café, Doctor Mateo y Olmos y Robles, lleva años consolidando una carrera en el stand-up y el monólogo teatral. Imbécil, su espectáculo anterior, fue el precedente directo de Palabras Mayores y el laboratorio donde exploró los límites de lo que se puede decir —y de quién se siente aludido al escucharlo.

Con Palabras Mayores, O’Dogherty ha seguido profundizando en «la capacidad de la gente para ofenderse», según sus propias palabras, pero esta vez sin el corsé de la autocensura. «He decidido no ser tan estricto esta vez con el guión y hablar de cosas que no vengan a cuento», explica, y añade sin ambages: «Me he fabricado un show para quedarme a gusto y pasármelo bien».

En un panorama cómico cada vez más saturado de monólogos intercambiables, la propuesta de O’Dogherty destaca precisamente por su vocación de desorden calculado: el caos como método, la impertinencia como estética y, en el fondo, una reivindicación bastante seria de que las palabras —todas, incluso las más estúpidas— merecen ser dichas en voz alta. Quien no lo entienda, ya sabe lo que le recomienda el propio Alex O’Dogherty: que vaya a verlo.