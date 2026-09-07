La sorpresa cinematográfica del año es un documental de A24: grabado en secreto durante tres años, es una «experiencia mentalmente perturbadora»

En un mundo hiperconectado, donde todo se comunica, ha ocurrido lo imposible: un documental de A24 del que nadie sabía nada ha irrumpido en el Festival de Cine de Telluride. El tema no es baladí, You Can See Everything es el nuevo trabajo del ecléctico e introvertido cómico Nathan Fielder, en colaboración con el director de Primetime, Lance Oppenheim. Como no podía ser de otra forma viniendo del creador de Los ensayos, el público del certamen ha quedado en desconcierto y, sobre todo, en absoluto shock por lo original e inquietante de una propuesta que, una vez revelada la sorpresa, acaba de lanzar un primer tráiler cargado de tensión.

Con una duración que casi alcanza las tres horas, el punto de partida inicial no es otro que el de seguir de cerca a Elizabeth Holmes –fundadora de la fraudulenta empresa biotecnológica Theranos– 34 días previos a la entrada en prisión. Pero la pieza no aborda el tema desde una perspectiva típica del true crime. Hablamos de un experimento que roza lo psicológico y que confronta, personalidades tan contrapuestas como la de Holmes y Fielder.

‘You Can See Everything’: un documental inquietantemente único

El proyecto de You Can See Everything ha ido evolucionando desde su concepción primigenia. En un principio, la historia iba a reflejar de manera ininterrumpida los días previos al inicio de la condena de Holmes.

La protagonista del documental fue condenada por fraude electrónico y conspiración para defraudar a múltiples inversores, tras engañar a las élites estadounidenses con la hipotética tecnología revolucionaria de Theranos, capaz de realizar cientos de pruebas médicas con una única gota de sangre. El invento jamás funcionó y los resultados fueron constantemente manipulados, poniendo en riesgo la salud de miles de pacientes.

La historia sonará a las amantes de las series, pues es el relato real del que partió la ficción de la showrunner Elizabeth Meriwether, The Dropout, donde Amanda Seyfried encarnaba a la fundadora de la empresa y coprotagonista ahora de Fielder.

La sinopsis oficial es la siguiente: «Treinta y cuatro días antes de ingresar en prisión, la famosa fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, invita a un equipo de rodaje escéptico a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo se convierte en un alucinante viaje de tres años hacia el abismo».

«Magnética» y «brillante»: así la describen los asistentes de Telluride

Esta especie de pieza híbrida entre el documental y lo narrativo ficcional ha conmocionado a los asistentes que la han visto por primera vez en el Telluride. Algo que se puede apreciar ya en la propia incomodidad de un breve adelanto ya viral.

Por ejemplo, desde Variety aseguran que, a medida que avanza la cinta, esa extrañeza e intriga inicial no se va desvaneciendo. Se intensifica con reflexiones que se repiten y una sensación constante de improvisación. ¿Qué es real y qué no en You Can See Everything?

La película llegará a los cines estadounidenses en octubre. En España, en cambio, todavía no tiene ni distribuidora ni fecha de estreno oficial. Su futuro impacto y estreno ya se anticipa como un evento cinematográfico, apuntando a ser una de esas piezas que entrarán en la lista de lo mejor del 2026.