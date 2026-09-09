La trama de ‘Azud’ regaló a 2 de los procesados vino y champagne francés y los entregó en la sede del PSPV

Dos de los procesados en el denominado caso Azud, Rafael Rubio y José Luis Vera, «recibieron cajas de vino y cajas de champagne francés» de la trama corrupta. Además, «los regalos se entregaban en la calle Blanquerías, n.º 4, donde tenía su sede el PSOE». Todo ello, según consta en el auto dictado por la juez Pepa Tarodo para apertura de procedimiento abreviado a 38 de los investigados en el citado caso Azud. El número 4 de la calle Blanquerías de Valencia es donde tenía su sede el PSPV-PSOE, hasta su traslado a la calle Hospital, 1, también en Valencia, a finales de 2021.

El caso Azud es en el que se investiga una trama corrupta que pagó supuestas mordidas a cambio de favores urbanísticos. El caso arrancó en el Ayuntamiento de Valencia, donde se investigaba el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública por adjudicatarias que habrían efectuado facturas ficticias, pero la investigación se había extendido a otras cuestiones.

En concreto, en el auto antes citado, la juez sostiene que la letra R o RR «se asoció a Rafael Rubio Martínez, concejal socialista y portavoz de la formación en el Consistorio», en referencia al Ayuntamiento de Valencia.

Rafael Rubio ha sido un destacado dirigente socialista en Valencia hasta que se destapó su presunta implicación en el caso Azud. En concreto, fue concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia entre los años 1996 y 2011; así como candidato a la alcaldía en los comicios municipales de 2003.

Además, entre 2007 y 2011 fue portavoz socialista en la Diputación de Valencia. Y, en la legislatura que se extendió desde 2011 hasta 2015, ostentó el acta de diputado del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas.

Cinco años más tarde, el 1 de julio de 2020, Rafael Rubio fue nombrado por el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, subdelegado de su ejecutivo en la provincia de Valencia, cargo del que resultó destituido el 13 de mayo de 2021. Precisamente, por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística.

La juez explica en su auto que desde el año 2002, el primero en que Rafael Rubio fue portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, recibía «regalos de Navidad» del empresario Jaime Febrer, en representación de Construcciones Valencia Constitución S.L.; Jaime Febrer es el principal investigado en el caso y para quien la magistrada también ha acordado la apertura de procedimiento abreviado.

La instructora mantiene en ese auto que «precisamente en los listados de los denominados regalos de Navidad, aparecía su nombre vinculado junto al de José Luis Vera Llorens, utilizando para identificarlos las siglas PSOE». Y que los regalos «se entregaban en la calle Blanquerías nº 4, donde tenía su sede el PSOE».