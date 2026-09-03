La juez dicta orden de procedimiento abreviado para 38 de los investigados en el ‘caso Azud’

La titular de la Plaza 13 del Tribunal de Instancia de Valencia ha dictado procedimiento abreviado a 38 investigados por presunta corrupción en relación con contratos en el Ayuntamiento de Valencia y operaciones urbanísticas en otras localidades de la Comunidad Valenciana en el marco del denominado caso Azud.

Entre los investigados para quienes la juez ha dictado procedimiento abreviado, se encuentran quien fuera subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Valencia, entre junio de 2020 y julio de 2021, Rafael Rubio; el que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia con Rita Barberá, Alfonso Grau; y el abogado José María Corbín.

Cabe recordar que el caso Azud es en el que se investiga una trama corrupta que pagó supuestas mordidas a cambio de favores urbanísticos. El caso arrancó en el Ayuntamiento de Valencia, donde se investigaba el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública por adjudicatarias que habrían efectuado facturas ficticias, pero la investigación se había extendido a otras cuestiones.

En concreto, a otros ayuntamientos. De hecho, una de las investigadas para quien la juez ha decidido dictar procedimiento abreviado en esta misma causa, según Efe, es una ex alcaldesa de Jijona. Una pequeña localidad de algo menos de 8.000 habitantes ubicada en la comarca del Campo de Alicante.

Entre los procesados en la macrocausa del caso Azud figuran ex dirigentes de los dos principales partidos, PP y PSPV, así como funcionarios y empresarios. En el auto que pone fin a las diligencias previas de investigación, la juez detalla el pago de comisiones y entregas de regalos a cargos públicos, rechaza las solicitudes de sobreseimiento presentadas por algunas de las defensas de los investigados en la causa y da traslado a las acusaciones como paso previo a la apertura de juicio oral, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).