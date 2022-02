El presidente de la Diputación de Alicante Carlos Mazón ha iniciado hoy la entrega de vehículos eléctricos a todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Alicante de menos de 50.000 habitantes. Se trata de una apuesta por la sostenibilidad urbana y el cuidado del medio ambiente que ha obtenido el apoyo de todos los grupos con representación en la institución provincial. Desde el equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos) a la Oposición (PSOE y Compromís). Pero se trata, también, de un nuevo sorpasso al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig, porque, de facto, Mazón ha impulsado una inversión de 4,7 millones de euros para todos y cada uno de los pequeños y medianos municipios de Alicante. Precisamente, aquellos que son objeto directo de la labor de las diputaciones.

Mientras Puig continúa inmerso en la polémica por los recursos que piensa presentar frente a las 3 sentencias por la gestión de la pandemia, Mazón ha protagonizado un hoy un acto que esencialmente consistía en dotar de vehículos eléctricos a 48 municipios medianos y pequeños de la provincia de Alicante. A estos primeros municipios seguirán muchos más. Hasta sumar 171 vehículos eléctricos para todos y cada uno de los 122 municipios de menos de 50.000 habitantes de la Provincia de Alicante.

El de hoy no era un acto más. La Diputación de Alicante ha insistido siempre en que su finalidad es atender, principalmente, a pequeños y medianos municipios, pero Puig les ha obligado a participar en los denominados fondos de cooperación. Esos fondos suponen que cada una de las 3 diputaciones de la Comunidad Valenciana deben entregar una cantidad a la Generalitat Valenciana, que también aportará su parte. Y luego será la propia Generalitat la que decidirá a qué municipios destinarlo. Algo a lo que la Diputación de Alicante se opone porque no es su cometido y porque ya paga más de 12 millones de euros en las denominadas competencias impropias: que no son suyas, sino de la Generalitat, pero debe costearlas.

Por ello, el acto de entrega ha estado, además, repleto de simbolismos. El primer vehículo ha ido destinado a Xixona. Una localidad gobernada por los socialistas. También, ha permitido visualizar la apuesta de la Diputación de Alicante por reducir la contaminación atmosférica, impulsar la movilidad sostenible y combatir el cambio climático. Los 98 vehículos que ya ha adquirido la Diputación de Alicante se distribuyen en 57 camiones DSFK y 41 turismos Peugeot 2008. La diferencia entre el número de municipios y los vehículos estriba en que algunos de esos municipios podrán contar con dos vehículos. Todos destinados a tareas técnicas y operativas. Todos y cada uno de los alcaldes o representantes de los primeros 48 municipios a los que se ha hecho entrega se han dado cita en los jardines de la Diputación de Alicante.

Mazón ha explicado que la inversión era fruto de los remanentes de otros años y ha dicho a los presentes, alcaldes y concejales, que son los ciudadanos alicantinos los que con su dinero habían hecho posible que disfrutaran ahora de los vehículos para desempeñar distintas labores en los ayuntamientos.