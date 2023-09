Propina un corte en el cuello a un taxista y le atropella después con el vehículo en Elda

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Elda, en la provincia de Alicante, han detenido a un varón español de 45 años poco después de que supuestamente propinara un corte en el cuello con un cúter al taxista que le transportaba y le atropellara posteriormente con el vehículo, cuando el citado taxista intentaba huir.

El autor de los hechos ha sido detenido casi de inmediato por los agentes, tras ser descubierto por unos ciclistas. Pretendía escapar del lugar de los hechos, que se han producido a las puertas del cementerio de la citada localidad.

Según el relato de la Policía Nacional, el taxista le manifestó que transportaba a un pasajero que, de repente, le propinó un corte en el cuello. Al notar la agresión, el taxista salió del vehículo.

En ese momento, el presunto autor de los hechos se puso al volante y dirigió el vehículo hacia él «con la intención de atropellarle», como finalmente hizo. Pasó el coche por encima de sus piernas y le provocó una fractura en una de ellas.

Justo en ese momento, pasaban casualmente por el lugar dos ciclistas. Como pudo, el taxista les alertó de que el supuesto agresor se encontraba aún en el interior, al ver que uno de los dos citados ciclistas se dirigía hacia el coche: «No te acerques, que tiene un cuchillo. Me ha cortado y me ha pasado por encima. Ayuda, ayuda. Llama a la Policía», fue el desesperado mensaje que lanzó el herido. Pero el presunto agresor salió del coche y corrió hacia el cementerio, en el que se introdujo a través de una de las puertas laterales.

De inmediato, se personaron en el lugar las patrullas policiales, que se entrevistaron con los ciclistas. En esos momentos, un operario del cementerio indicó a los agentes que el huido se encontraba en el interior del mismo.

Los policías entraron en el cementerio. Vieron a un varón de unos 180 centímetros de altura, corpulento, que saltaba la valla del cementerio y continuaba su huída campo a través, en dirección al casco urbano.

El citado individuo hizo caso omiso a los agentes mientras les amenazaba con atacarles, echaba mano a su cintura y hacía ademán de girarse mientras gritaba, según la Policía: «Os voy a pegar un tiro y me voy a pegar un tiro», lo que hizo sospechar a los agentes que, además, podía portar algún arma de fuego.

Se sumo a la persecución una dotación de la Policía Local de Elda. Uno de los agentes, finalmente, tras varios avisos de alerta, tuvo que utilizar el dispositivo inmovilizador electrónico para detenerle.

El herido, un varón azerbayano de 40 años, tuvo que ser trasladado por los servicios sanitarios al Hospital General de Elda, donde fue intervenido. Se encuentra estable.

El arma que supuestamente utilizó el presunto agresor fue hallada, más tarde, en el asiento del copiloto del taxi. Se trata de un cúter con el mango reforzado con precinto para obtener mejor agarre. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas como presunto autor de dos delitos: tentativa de homicidio y atentado a agente de la autoridad.