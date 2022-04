El Partido Popular llevará al Pleno municipal una moción para que el alcalde de Valencia Joan Ribó (Compromís), deje de usar la Plaza del Ayuntamiento cómo altavoz ideológico del nacionalismo y la izquierda. Reclaman, además, que tampoco ningún otro gobierno local que suceda al actual pueda usar ese espacio público con fines partidistas. La gota que ha colmado el vaso de la paciencia del PP ha sido un monolito, con ataques a la formación popular este mismo mes de abril.

La batalla política se recrudece en Valencia. El PP se ha hartado de lo que considera un uso partidista de la plaza del Ayuntamiento por parte del alcalde de la ciudad, Joan Ribó (Compromís) que no es de ahora, sino que viene de largo, según defienden.

El 23 de agosto del pasado año (2021), se conmemoraba el Día Europeo de las Víctimas del Comunismo y del Nazismo. Fue entonces, cuando apareció colgada una gigantesca pancarta en el balcón consistorial, en la que se podía leer: ‘En defensa de Stalin’. El Gobierno local de Valencia, compuesto por los socialistas y Compromís negó haber impulsado ni permitido la colocación de esa pancarta, que atribuyó a formaciones de ideología marxista-leninista que, supuestamente, accedieron al Ayuntamiento en horario de visitas y aprovecharon un descuido para ubicarla allí. Hubo una investigación, que no trajo conclusiones que responsabilizaran a nada ni a nadie. La historia se diluyó.

Casi 9 meses después, entre los días 6 y 8 del presente mes de abril, lo que se ubicó en esa plaza fue un monolito, que el PP consideró trufado de ataques a la formación. Por ello, elevó una reclamación al ayuntamiento y exigió explicaciones al alcalde Ribó. En teoría, se trataba de una estructura lenticular, que debía publicitar el bono comercio local.

No son los únicos casos. Entre ambos, hubo otros, que incluyeron la colocación de una bandera republicana o la propaganda acerca de Valencia como ciudad refugio para los inmigrantes que viajaban en el Aquarius. Todo ello, ha hartado al PP en el Ayuntamiento de Valencia, que quiere el Consistorio sirva para resolver problemas de los valencianos y no como vehículo de publicidad y propaganda de una determinada ideología. Por ello, se ha decidido a trasladar una moción al Pleno municipal del jueves para que los espacios públicos que conforman esa plaza y la parte que se visibiliza desde allí del ayuntamiento no sirvan de plataforma para la propaganda política de la izquierda ni para atizar a la oposición.

Para el PP el problema de fondo estriba en que no se trata de una actuación aislada, sino de «una actitud creciente» que «desprecia los más elementales principios de la ética pública y del buen gobierno-administración» que recoge el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.