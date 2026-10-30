Una mujer con la nariz fracturada y otra con heridas de arma blanca en una reyerta entre grupos con 3 detenidos en Valencia

Dos hombres y una mujer, de edades comprendidas entre los 21 y los 27 años y de nacionalidad española, han sido detenidos este pasado miércoles como presuntos autores de dos presuntos delitos de lesiones en el transcurso de una reyerta en plena madrugada entre dos grupos a las puertas de una discoteca de Valencia. Uno de los detenidos cuenta con antecedentes policiales. Los dos grupos habían discutido en el interior de una discoteca, por lo que se les pidió que salieran del recinto. Y ya fuera, la discusión se transformó en una reyerta, según la Policía Nacional.

A uno de los detenidos se imputa también un presunto delito de amenazas. Dos mujeres jóvenes han resultado heridas. Una, con fractura en la nariz. Y otra, con heridas de arma blanca en los dedos. Ambas han necesitado acudir a un centro hospitalario. Los arrestados habían participado, supuestamente, en la reyerta en la que las mujeres resultaron heridas.

Los hechos se han producido a las 06:00 horas de este pasado 17 de octubre, a raíz de una disputa entre dos grupos a las puertas de una discoteca situada en el distrito de Abastos, en la ciudad de Valencia.

Tras salir de la discoteca, los dos grupos se enzarzaron en una pelea. Varias jóvenes resultaron heridas en el transcurso de la reyerta. Pero, entre ellas, dos sobre todo sufrieron heridas y lesiones más graves. Una, con fractura de los huesos nasales. Y otra, con una herida de arma blanca entre los dedos. Como se ha dicho, ambas tuvieron que ser atendidas en un centro hospitalario, también en Valencia.

La investigación ha logrado identificar a los supuestos autores de las lesiones a las dos mujeres, según ha trasladado la Policía Nacional. Se trata de los dos varones y la mujer que han sido detenidos por su presunta relación con los hechos este pasado miércoles.