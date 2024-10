Mazón contra la DANA y los bulos: el 112 valenciano no ha caído y se mantiene operativo

La Generalitat Valenciana lucha la noche de este martes contra la DANA que azota Valencia y también contra el bulo que está corriendo por la Comunidad Valenciana acerca de la caída de Emergencies 112. Uno de los tres canales oficiales a través de los que el Gobierno de Carlos Mazón está informando de la situación del temporal y ofreciendo consejos casi a tiempo real.

El propio Carlos Mazón lo ha desmentido a través de una publicación en su perfil de X, antes Twitter: «El 112 no está colapsado. Si no conseguís contactar a la primera, insistid», ha escrito el presidente valenciano, que ha solicitado, también: «Por favor, no difundáis bulos: el 112 no ha caído».

El presidente valenciano continúa a última hora de este martes trabajando y siguiendo la evolución de la DANA en la Comunidad Valenciana, después de que durante la tarde, haya mantenido una reunión en el Cecopi para conocer de primera mano cuál era la situación de la DANA a tiempo real.

También la tarde de este martes, Carlos Mazón ha hecho especial hincapié en la importancia de seguir los canales oficiales a través de los cuales la Generalitat Valenciana y los servicios de emergencias transmitirán a la población toda la información que posean en torno a la DANA. Esos canales son el perfil de X de Emergencies 112, la televisión autonómica y pública valenciana A Punt. Y A Punt Radio, la radio pública valenciana.

Carlos Mazón ha insistido en que todas las noticias en torno a la DANA que se consideren oficiales se transmitirán por esos tres canales. Y ha insistido también en que la población lleve especial cuidado con los bulos que se están difundiendo.

Precisamente, por ello, el presidente valenciano no ha dudado en publicar en su propio perfil de X la información acerca de que el 112 no esta colapsado y que lo que hay que hacer si la respuesta no es inmediata es insistir.