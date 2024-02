La líder la protesta del campo no negociará con partidos ni sindicatos: «Sólo hablaré con el ministro»

Lola Guzmán, la líder de la protesta de los agricultores españoles no negociará ni se sentará con partidos ni con sindicatos agrarios, según ella misma ha afirmado este viernes en Valencia, durante una concentración de agricultores ante la Delegación del Gobierno. La que es referente de miles de esos agricultores en este momento en España ha sido tajante a la hora de presentar sus condiciones: «Sólo hablaré con el ministro», ha manifestado, como se ve en el vídeo que ilustra esta información.

Este viernes, más de medio centenar de agricultores se han concentrado ante la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ubicada en el Palacio del Temple, en Valencia. El objetivo ha sido el de entregar un manifiesto a la delegada, la socialista Pilar Bernabé. Pero Bernabé, a esas horas, no estaba en la delegación, sino en una visita institucional a la localidad alicantina de Alcoy, según han confirmado fuentes de la propia delegación. La convocatoria de los agricultores se había difundido este jueves a través de grupos de whatsApp, según ha podido saber OKDIARIO.

Entre quienes se han concentrado ante la Delegación de Gobierno se encontraba Lola Guzmán. Una mujer que es la líder de los agricultores que no pertenecen a organizaciones o sindicatos agrarios y que llevan días movilizados.

Lola Guzmán se ha sentado en una silla ante la Delegación de Gobierno. Estaba situada de frente a las puertas de esa misma delegación. Con ese gesto, la líder de la protesta de los agricultores ha trasladado dos claros mensajes: uno, que están dispuestos a continuar hasta que no sean atendidas sus reivindicaciones. Y dos, que la relación con las autoridades la van a mantener ellos directamente y que la única interlocutora válida es Lola Guzmán.

Lola Guzmán: «No voy a negociar con ningún partido ni sindicato»

De hecho, en ese escenario y en ese contexto, Lola Guzmán ha relatado, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información que «acabo de recibir otra llamada de sindicatos agrarios para, si quiero negociar con ellos, reunirme el martes».

Sin embargo, frente a esta propuesta, Lola Guzmán ha afirmado que «tengo palabra. Dije desde el primer día que ni sindicatos ni partidos agrarios. Y, aquí, están mis compañeros. Los que quieran que se queden . Y, los que no, que se vayan». En esa línea, la líder de la revuelta del campo español ha sido tajante: «No voy a negociar con ningún partido político. Y no voy a negociar con ningún sindicato agrario».

«Señor Planas, si quiere algo, tendrá que hablar con Lola Guzmán»

Acto seguido, Lola Guzmán se ha referido directamente al ministro de Agricultura: «Señor Planas, si quiere algo, tendrá que hablar con Lola Guzmán y los compañeros de toda España, que somos los miembros de la plataforma 6F».

Además, ha dejado muy claro que: «Yo represento a la gente que está aquí. No hay sindicatos y no hay partidos políticos·. También, ha adelantado, que este sábado estará en Madrid «con mis compañeros de agricultura, pesca y transporte». Finalmente, ha advertido que «en las carreteras, a partir de ahora, nos vamos a manifestar en huelga».