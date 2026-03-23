Dos peritos desmontan la tesis de la juez: la lluvia de la mañana no tuvo impacto en la riada del Poyo

La lluvia de la mañana del día de la DANA de Valencia no tuvo impacto en la riada del barranco del Poyo. Este último, el que estuvo en el origen de la mayoría de las muertes de aquella trágica jornada. Así se desprende de las manifestaciones efectuadas este lunes ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, de los peritos geógrafos autores del Estudio cronológico de los volúmenes de precipitación en las subcuencias de la rambla del Poyo en el episodio del 29 de octubre de 2024, de la Universidad de Alicante (UA). De facto, según las fuentes consultadas, los peritos han sostenido que la mayor intensidad de las lluvias se produjo a partir de las 17:00 horas. Es decir, con el Centro de Cooperación Operativa Integrado (CECOPI), ya en marcha y con presencia de representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de la Agencia Española de Meteorología (AEMET).

Las manifestaciones de los citados peritos desmontan, de facto, la tesis de la instructora que sirvió de base, entre otras cuestiones, para presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el ahora ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, rechazada por el citado Alto Tribunal.

Según han confirmado fuentes de la defensa de la ex consellera Salomé Pradas, investigada en la causa, ambos peritos han ratificado el informe antes citado, que concluye que la gran magnitud de la riada, es decir, la escorrentía que llegó primero y que anegó l’Horta Sud (la Huerta Sur), vino por los caudales de los barrancos-afluentes del Poyo. Esto es, la Horteta, Gallego…, y que confluyen con el Poyo en la zona más próxima a la Horta Sud.

Y que descarta que el agua procedente de las lluvias y el caudal de la cabecera del Poyo fueran la causa principal de la riada que afectó a la mencionada Horta Sud. Confirma, finalmente, que la mayor intensidad de las lluvias, como se ha dicho, fue a partir de las 17:00 horas, con el CECOPI ya en marcha y con la presencia de la CHJ y de la Aemet.

También han informado, siempre según las mismas fuentes, que el 29 de octubre, el día de la DANA, lo que se sufrió fue un fenómeno atmosférico en que también concurrieron cuestiones geográficas, vientos y tornados que afectaron a las comunicaciones, lo que de facto dificultó tener información.