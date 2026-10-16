Detenido un marroquí ilegal con un expediente de expulsión abierto por robar en una mezquita de Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 28 años y de origen marroquí por el robo con fuerza en la caja de donativos de una mezquita de Alicante. El detenido se encuentra en situación ilegal en España y sobre él pesa un expediente de expulsión abierto, también en la provincia de Alicante, el pasado mes de julio, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

Además, ya había sido detenido con anterioridad en otras dos ocasiones por robos de donativos en mezquitas de la Comunidad Valenciana. Una vez, en Benidorm, por el robo en una mezquita, en Gandía (Valencia). Y otra, en Denia, por el robo de una tercera mezquita en Elche (Alicante). Precisamente ha sido en Denia (Alicante) donde ahora lo han localizado y detenido los agentes de la Policía Nacional.

La investigación, esta vez, se inició a instancias del secretario de la mezquita asaltada en Alicante, quien relató a los agentes que un desconocido había forzado la puerta de acceso a la citada mezquita y, tras fracturar el candado de la caja de la colecta de la limosna, había sustraído todo el dinero depositado por los miembros de la comunidad.

El Grupo de la Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Norte de Alicante inició a continuación la correspondiente investigación. Con la ayuda de la Brigada Provincial de la Policía Científica identificaron al presunto autor del robo. Se trataba del citado varón de origen marroquí, con antecedentes por hechos similares y en situación irregular, sobre quien pesa un expediente de expulsión.

Comprobaron también los investigadores que no se trataba de la primera ocasión en que el sospechoso robaba en una mezquita, porque había sido detenido dos veces con anterioridad por hechos similares.

Acto seguido, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo de búsqueda que propició la localización del ahora detenido en Denia, al norte de la provincia de Alicante. Las diligencias policiales en torno a este caso han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, también de Denia.