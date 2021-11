Desprecio de Sánchez: el PSOE veta el uso de fondos europeos para traer agua a la Comunidad Valenciana. Los socialistas rechazaron sin debate el uso de fondos europeos para obras del Plan Hidrológico Nacional.

Si algo necesita la Comunidad Valenciana, por encima de cualquier otra cosa, es garantizar la llegada de agua. Escasea. Es cara pero necesaria, imprescindible. Miles de puestos de trabajo, sectores económicos completos (Agricultura, Turismo, buena parte de la Industria…) dependen del agua en territorio valenciano.

Lejos de entender este problema, Pedro Sánchez lo ha agravado desde su llegada a la Presidencia del Gobierno con los sucesivos recortes del trasvase Tajo-Segura. Recortes que ahora se dirimen en sede judicial. En paralelo a todo ello discurren las obras del Plan Hidrológico Nacional. Van con retraso, por lo que cualquier inyección económica que las acelere no sólo actualiza una infraestructura necesaria sino que acorta los tiempos para que el agua que necesita la Comunidad Valenciana llegue cuanto antes a esta tierra, como reclaman, principalmente, los agricultores, pero también otros sectores.

Los diputados del Partido Popular por la Provincia de Alicante: César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar han llevado ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados una enmienda a las cuentas presentadas por Sánchez y sus socios para 2022 en materia de infraestructuras hídricas imprescindibles para el futuro de la Comunidad Valenciana. Reclamaban que todas las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional y en los planes de cuenca que no se hayan ejecutado sean consideradas prioritarias y, en virtud de esa emergencia, se financien con fondos europeos Next Generation. La iniciativa venía a cuento para intentar que se subsanara el gran retraso que llevan esas obras, que los agricultores ya no pueden esperar más. Pero la iniciativa no prosperó. Los socialistas y sus socios la rechazaron sin tomarla ni siquiera en consideración. Desprecio. Uno más de de Sánchez, hacia la Comunidad Valenciana. No hubo debate. Los socialistas la borraron de un plumazo. Se rechazó. Y punto.

Lo que más ha enfadado a los diputados populares es que no se les diera la opción, ni siquiera, de defender la enmienda: de poner voz a lo que es una reivindicación de los agricultores. Algo que el rodillo de Sánchez y sus socios ha evitado. Los diputados populares entienden que Pedro Sánchez no quiere que los fondos europeos llegue a los agricultores y entienden también que se mantiene la discriminación hacia Alicante en materia de cuentas del Estado

De hecho, las cuentas de Sánchez y sus socios para 2022 suponen una inversión de 98 euros por cada alicantino, frente a los 314 euros por cada catalán. Nada menos que 214 euros de diferencia.