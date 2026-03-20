El Consell advierte que las medidas ante la crisis de Sánchez llegan «tarde» y con el Gobierno «roto»

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha advertido este viernes que el El decreto de medidas frente a la situación de crisis por la guerra en Irán anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez este mismo viernes llega «tarde» y «roto». Tarde, porque, según ha explicado, en el caso de Portugal, este último las planteó solo dos días después del inicio de los acontecimientos. Además,el citado decreto llega con el Gobierno «roto», en clara alusión a la bronca entre el PSOE y Sumar, de Yolanda Díaz, también este viernes, que ha retrasado la friolera de dos horas la reunión del Consejo de Ministros.

Tal como ha publicado OKDIARIO, Sumar ha protagonizado un nuevo numerito para acabar, como siempre, plegándose ante Pedro Sánchez. El partido liderado por Yolanda Díaz ha amenazado al presidente del Gobierno y líder del PSOE con no aprobar el paquete anticrisis si no se incluían, en el decreto, las medidas, la prórroga de los contratos de alquiler y las medidas de control a los márgenes empresariales. Finalmente, ha pasado por el aro.

Miguel Barrachina ha advertido que «de lo que se trata es de que el Gobierno de Pedro Sánchez no siga haciendo negocio con la guerra». En este sentido, ha destacado que «lo que reclamamos es que el Gobierno de España no gane dinero a costa de los empresarios y de los agricultores, que cada vez que tienen que llenar el depósito de combustible, la parte que se lleva el Gobierno de España es sustancialmente mayor», ha advertido.

En relación con todo ello, el portavoz del Ejecutivo valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha reclamado también al Gobierno de Pedro Sánchez «que imite» al valenciano, «donde cada semana anunciamos una nueva medida de bajada de impuestos». Y ha recordado al Gobierno de Sánchez que «ahora, que está recaudando más que nunca, con motivo de la guerra, lo aplique».

Miguel Barrachina ha hecho especial hincapié en que todos los tributos que hay que rebajar «son nacionales». Y, por tanto, no autonómicos. Y ha desvelado también que desde el Gobierno valenciano se está actualmente «urgiendo» y están «todas las Consellerías» trabajando para precipitar las órdenes de ayudas previstas, «anticiparlas, para que la situación de la guerra sea mucho más llevadera», según ha expresado Miguel Barrachina.