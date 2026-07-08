Catalá dice a la juez que se enteró de las inundaciones a las 20:13 pese a que nadie de la CHJ la avisó

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha declarado este miércoles ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que no fue hasta las 20:13 horas de aquel trágico día cuando recibió la primera de las llamadas que le advertía de que el agua estaba entrando en las viviendas de la pedanía valenciana de La Torre. Pero que nadie de ningún organismo, ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), la avisó.

La alcaldesa de Valencia ha manifestado que a las 12:20 horas recibió una alerta hidrológica, pero que entre esa hora y las 20:13 horas, hasta que le llamó el alcalde pedáneo de La Torre, no tuvo información alguna por parte de la Confederación del Júcar.

En relación a esta misma cuestión, María José Catalá ha explicado un ejemplo muy completo: «No te puedes preparar para hacer frente a un tsunami si no te avisan de que va a llegar un tsunami».

Otra cuestión importante es que también ha destacado que el Ayuntamiento estuvo realizando rescates en lugares que eran competencias del Estado, como las autopistas. Y que ella no tenía que localizar a Carlos Mazón porque se trataba de una emergencia y con quienes tenía que hablar era con la entonces consellera, Salomé Pradas, y con el secretario autonómico, Emilio Argüeso.

María José Catalá había sido citada por la magistrada este miércoles en los juzgados de Catarroja en calidad de testigo, dentro de la tanda que corresponde a primeros ediles de localidades de la zona afectada por la riada de aquel 29 de octubre de 2024. La alcaldesa de Valencia ha llegado con más de media hora de antelación. Y donde ha accedido a través del garaje.

En concreto, María José Catalá ha expuesto que en torno a las 20:13 horas del día de la DANA, el alcalde de la pedanía de La Torre la telefoneó y le dijo que tenía esa partida de la ciudad de Valencia inundada. A La Torre, los bomberos no podían acceder en sus vehículos y lo hicieron en lanchas del Club Náutico de Valencia para efectuar los rescates.

Según ha explicado la alcaldesa, a partir de ese momento, estaban en la gestión pura y dura de la emergencia. También ha explicado que a partir de las 00:00 horas comenzó a tener llamadas con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, vinculadas al cauce del río. Es decir, en referencia al Turia, del que antes el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Valencia le había trasladado que podía sufrir un desbordamiento en torno a la medianoche. Pero que ningún organismo, entre los que se encuentra la Confederación del Júcar, avisó de la gravedad de la situación hasta pasadas las 20:00 horas, como se ha explicado.