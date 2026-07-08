Antifraude revela que el PSPV pagó por su sede del pueblo de Puig un 35,44% menos de la media de mercado

El PSPV-PSOE pagó en 2005 por su sede en la localidad de Morella a una empresa adscrita al Ayuntamiento del que era alcalde en esos momentos el socialista Ximo Puig un precio un 35,34% inferior a la media de mercado en la Comunidad Valenciana en aquellos momentos. Todo ello, según acredita un informe elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) en respuesta a una investigación iniciada por ese mismo organismo en 2025.

En concreto, tal como publicó OKDIARIO el pasado mes de junio, la Agencia Valenciana Antifraude investigaba una denuncia sobre la operación de compraventa de la actual sede del PSOE en la localidad de Morella, en Castellón, municipio del que Ximo Puig fue alcalde desde 1995 y hasta 2012.

La operación se produjo en el año 2005. La citada sede fue vendida por la sociedad de titularidad pública y de capital municipal Iniciativa per la Promoció del Tint de Morella SL (Inprotint) al PSOE por 48.452 euros. A esa cantidad, hay que sumar otros 7.752,32 euros en concepto de Impuesto de Valor Añadido, lo que se conoce como IVA.

Lo que despertó la sospecha y posterior denuncia a Antifraude es que el precio por metro cuadrado del citado local en el momento de la compraventa fue de 400 euros, 200 euros menos que el abonado por otros compradores apenas dos años antes. Todo ello, en un periodo de plenitud del boom inmobiliario que se vio mermado de golpe por la crisis de 2007.

Ahora, el informe de Antifraude sostiene que «si se acude al anuario 2005 de estadística registral inmobiliaria, elaborado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Inmuebles y Mercantiles de España, se señala que los locales comerciales alcanzaron un precio medio, para el ámbito geográfico nacional, de 1.666,16 euros/m2, situándose la Comunidad Valenciana en los 1.128,78 euros/m2, por lo que la enajenación del PSPV se situó un 35,44% inferior al precio medio de la Comunidad Valenciana».

A la vista del citado informe de la Agencia Valenciana Antifraude, el PP ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Morella. Y que, en el mismo, se incluya un punto único bajo el epígrafe de toma en conocimiento de la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude sobre las irregularidades de la empresa municipal Improtint SL y adopción de medidas, con una resolución de cuatro puntos.

Entre ellos, el de «instar a los servicios jurídicos municipales a analizar con detenimiento todas las vías judiciales procedentes, incluyendo la remisión formal de las actuaciones ante la jurisdicción del Tribunal de Cuentas, debido a los efectos económicos lesivos que hoy en día continúan en ejecución».