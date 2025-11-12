Abascal exigirá elecciones en Valencia «un segundo después» de que Sánchez convoque las Generales

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha comprometido este miércoles ante el Congreso de los Diputados a exigir «elecciones inminentes» en la Comunidad Valenciana, «un segundo después» de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, «suba a esta tribuna y convoque», a su vez, elecciones generales. Abascal ha recordado a este respecto una frase utilizada por Sánchez este 7 de noviembre, cuando por primera vez pidió comicios en la Comunidad Valenciana, mientras los rechazaba en el resto de España. Entonces, Sánchez dijo que «no hay que temer la voz de los ciudadanos». Y este miércoles, Abascal le ha recordado: «Lo ha dicho usted. Repítalo y convoque elecciones. Y, si no, cállese y déjenos reconstruir la Valencia que ha sido arrasada por sus políticas climáticas».

Santiago Abascal se ha mostrado así de contundente en el transcurso de su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja, tras la comparecencia de Sánchez. Y en un cotexto en que Vox y PP están muy cerca, en Valencia, de alcanzar un acuerdo para que el actual síndico portavoz de los populares en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, se convierta en candidato y próximo presidente de la Generalitat Valenciana, con el apoyo de Vox a su investidura. En tanto que los socialistas piden que se convoquen elecciones.

Abascal se ha dirigido de nuevo a Sánchez, de quién ha verbalizado que: «No quiere que lleguemos a un acuerdo en Valencia y pide elecciones». Y ha aseverado , en referencia a esa misma cuestión, que «claro que tienen que votar los españoles de la Comunidad Valenciana», para agregar: «Pero es que tienen que votar todos los demás».

En esa línea, Santiago Abascal se ha comprometido «en esta tribuna, de manera solemne, a exigir elecciones inmediatas en la Comunidad Valenciana, un segundo después de que usted suba a esta tribuna y convoque elecciones», en referencia a las Generales.