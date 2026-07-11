Shock entre los astrofísicos: un estudio dice que no se puede descartar la existencia de materia oscura en el centro de la Vía Láctea

El centro de la Vía Láctea sigue siendo uno de los grandes misterios de la astrofísica y los científicos tienen varias teorías sobre lo que ocurre allí. Por ejemplo, cuál es el origen de la emisión de rayos gamma que detectan los sistemas.

Ahora un estudio publicado en la revista especializada Physical Review Letters ha vuelto a poner el foco en la materia oscura. El fenómeno que están analizando es el Exceso del Centro Galáctico. Es decir, estamos hablando de una señal de rayos gamma proveniente de la región central de la Vía Láctea.

La teoría más extendida era que el origen es una población de fuentes astrofísicas débiles, como pulsares de milisegundo. Sin embargo, este nuevo estudio insiste en que no se puede descartar una emisión difusa compatible con la aniquilación de partículas de materia oscura.

Detectan un exceso de rayos gamma en el centro de la galaxia compatible con materia oscura

Lo que ocurre en el centro de la Vía Láctea sigue enfrentando a los astrofísicos porque es una de las regiones más complejas del espacio.

Y es que allí se aglutinan grandes cantidades de gas, estrellas, fuentes compactas y procesos de alta energía difíciles de explicar con las herramientas actuales.

Por ejemplo, allí ocurre el Exceso del Centro Galáctico, una emisión de rayos gamma que no queda completamente explicada por los modelos habituales de fondo.

La teoría más frecuente es que procede de muchas fuentes puntuales demasiado débiles para ser observadas de forma individual. Pero hay otra opción que va ganando peso; que se trate de una emisión difusa, como la que podría generar la aniquilación de partículas de materia oscura.

Hay que tener en cuenta que la materia oscura no emite luz ni radiación detectable de forma directa, pero su existencia se infiere por sus efectos gravitatorios.

Es decir, si estuviera formada por ciertas partículas, estas podrían aniquilarse entre sí en zonas de alta densidad y producir rayos gamma.

Por qué la presencia de materia oscura en el centro de la Vía Láctea no se puede descartar

Lo que ha cambiado para que se tenga más en cuenta que nunca a la materia oscura es el método. Y es que los científicos desarrollaron un sistema de inferencia basado en redes neuronales para analizar no sólo la distribución espacial de los fotones, sino también su energía.

Hasta ahora los trabajos se centraban casi exclusivamente en la forma espacial de la señal, lo que podía favorecer la interpretación de que el exceso estaba compuesto por fuentes puntuales no resueltas. Sin embargo, al añadir la información energética, la conclusión se vuelve menos evidente.

Para que esto se cumpliera, las fuentes puntuales tendrían que ser mucho más débiles y numerosas de lo que defendían algunos análisis previos.

No está confirmado, pero la materia oscura en el centro de la galaxia es una posibilidad

En resumidas cuentas, no se trata de afirmar que el exceso de rayos gamma es una prueba de que existe materia oscura en el centro de la Vía Láctea ni elimina por completo la opción de los púlsares de milisegundo.

Eso sí, con esta nueva investigación ha quedado claro que la hipótesis de las fuentes puntuales es más débil de lo que pensábamos cuando se incluye la energía de los fotones.

De forma indirecta eso provoca que la opción de que el origen del exceso de rayos gamma esté motivada por la materia oscura gane enteros.

Y es que, en el mejor modelo de fondo analizado, el exceso resulta compatible con una emisión de tipo Poisson, como la esperada en un escenario de materia oscura.