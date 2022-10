¿A qué se llama galaxia solitaria?

Una galaxia es un conglomerado de material cósmico atraído entre sí por fuerzas gravitacionales que se encargan de mantener a sus componentes en una misma órbita. Está conformada por estrellas, energía, gases y distintos tipos de materia en perfecto equilibrio que se agrupan para formar diferentes formas. Así, existen galaxias elípticas, en espiral o irregulares.

A su vez, las galaxias forman grupos y cúmulos. Estos son varias galaxias que se encuentran unidas por gravedad. Si la cantidad de galaxias que están agrupadas es muy grande, se denomina supercúmulo.

Se trata de un grupo de galaxias cuando son pocas, tal el caso del Grupo Local en el que se encuentra la galaxia Vía Láctea, en la que se encuentra el planeta Tierra. Se reconocen porque son capaces de contener en su interior las emanaciones de todas las galaxias que lo conforman.

Qué es el vacío

El espacio circundante entre un grupo de galaxias y otro se denomina vacío. En la actualidad se conoce que esa denominación es errónea debido a que no está vacío, sino que se conforma de otros materiales.

Existe una densidad menor, pero no se encuentra completamente vacío. Está formado de gas hidrógeno y radiación electromagnética. Aunque no es lo único.

Se cree que también está compuesto de materia oscura, pero no se ha podido comprobar debido a que este tipo de materia no puede ser observada. Tal como su nombre lo indica, sus partículas no reflejan la luz, por lo que no es posible verla.

Qué ocurre entre los grupos de galaxias y el vacío

Es justamente en los espacios periféricos entre las conformaciones galácticas y el vacío espacial donde se encuentran las galaxias solitarias. Reciben su nombre de la condición de encontrarse aisladas del resto y muy cercanas al vacío. La composición de gases y energía las llevan a separarse de los grupos a su alrededor.

En el Vacío Local, que está próximo al Grupo Local de galaxias, existe una galaxia solitaria que no se encuentra muy alejada de la Vía Láctea, tan solo a 18 millones de años luz, denominada NGC 6503. Su tamaño es un tercio de esta. aproximadamente cuenta con unos 30 millones de años luz de diámetro.

Se desconocen las causas que impulsaron a esta galaxia al vacío separada del resto, pero se continúan investigando. Así como esa, se han descubierto otras galaxias solitarias en el universo.

Hemos conocido algo sobre la forma en que se organiza el espacio estelar, puedes compartirlo entre tus contactos si te ha parecido interesante.

Y tú… ¿sabes qué es una galaxia solitaria? Si te ha parecido interesante este artículo, no dejes de compartirlo con tus amigos y contactos.