Un nuevo estudio revela que la inteligencia y el éxito profesional dependen de la genética

Un amplio estudio realizado en Alemania con más de 800 pares de gemelos concluyó que la genética es el principal factor detrás de las diferencias de inteligencia entre jóvenes adultos. Según la investigación, publicada en la revista Scientific Reports, tres de cada cuatro variaciones en el coeficiente intelectual se explican por la herencia genética, que también influye de manera decisiva en el nivel educativo, la carrera profesional y el ingreso económico alcanzado. Los resultados ponen en cuestión la idea de que el entorno familiar y los recursos económicos durante la infancia sean los elementos clave para el éxito social.

El equipo encabezado por el psicólogo Petri Kajonius determinó que la conexión entre el coeficiente intelectual y el estatus socioeconómico depende en un 69% a 98% de factores genéticos.

El estudio, conocido como proyecto TwinLife, siguió a 880 jóvenes gemelos en Alemania, tanto idénticos como fraternos, y fue analizado por especialistas de la Lund University. Esta metodología permitió contrastar a hermanos criados en el mismo entorno familiar, pero con distinta carga genética. Los investigadores midieron el coeficiente intelectual de los participantes a los 23 años y, cuatro años después, evaluaron su estatus socioeconómico a través de indicadores como el nivel educativo, el empleo y los ingresos.

Los resultados revelaron que el 75% de las diferencias en inteligencia entre los participantes se debe a factores genéticos. La influencia de la herencia también se refleja en la relación entre inteligencia y nivel socioeconómico, determinada en un 69% a 98% por la genética. El impacto del ambiente, los recursos familiares y otras circunstancias explica una proporción menor de estas diferencias.

El estudio cuestiona la creencia extendida de que el entorno y la riqueza familiar son los principales motores del éxito personal. «La llamada ‘cuchara de plata’ no es tan grande como se piensa. La vida en casa también depende de los genes», sostuvo Kajonius. Si bien el origen social ejerce cierta influencia, la investigación señala que la herencia genética pesa mucho más en el acceso a oportunidades educativas y laborales.

El análisis de los datos reveló que la genética explica entre el 49% y el 66% de las diferencias en nivel educativo y entre el 32% y el 71% de las diferencias en estatus ocupacional. Esta influencia supera ampliamente la de factores ambientales, como la escuela, los amigos o el capital cultural familiar.

Los hallazgos del equipo de la Lund University abren interrogantes sobre el alcance real de las políticas públicas destinadas a igualar oportunidades. Para Kajonius, «el estudio muestra que nacemos con diferentes predisposiciones genéticas y que es difícil generar cambios duraderos con medidas políticas». La investigación indica que, si bien las intervenciones pueden brindar oportunidades inmediatas, la capacidad de padres, escuelas y gobiernos para modificar el destino individual resulta más restringida de lo esperado.

El psicólogo insistió en que «la psicología se manifiesta en la vida principalmente a través de la composición genética, no tanto por las condiciones ambientales». Y sostiene que esto puede explicar por qué muchas políticas de igualdad social logran efectos limitados en el largo plazo.

El estudio reconoce limitaciones relevantes. No se tomaron en cuenta el coeficiente intelectual ni el estatus socioeconómico de los padres, y quedaron fuera del análisis las posibles interacciones complejas entre factores genéticos y ambientales. Además, el periodo de seguimiento de cuatro años podría resultar insuficiente para observar el desarrollo profesional completo de los participantes.

Los autores aclaran que la genética no determina el destino de cada persona, sino que incrementa ciertas probabilidades. «La heredabilidad no implica determinismo, solo probabilidades aumentadas», explicó Kajonius. Como ejemplo, mencionan la miopía: una predisposición genética puede compensarse con recursos adecuados, como el uso de gafas.

Según los especialistas, entender la diversidad genética puede servir para diseñar políticas públicas más eficaces, centradas en potenciar los talentos individuales en lugar de buscar los mismos resultados para todos. La genética establece el rango de posibilidades, mientras que el esfuerzo personal determina la posición que cada uno alcanza dentro de ese margen.

La investigación suma pruebas sobre la influencia de la biología en la inteligencia y el éxito social, y deja abierto el debate sobre cómo equilibrar la relevancia de la herencia genética con el papel de las oportunidades y el esfuerzo personal.