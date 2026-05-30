Los geólogos acaban de confirmar la existencia del mayor yacimiento mineral del mundo, bajo una región vinícola en Corea del Sur. Un punto del planeta que nos ha descubierto que hay un tesoro importante escondido entre algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Por lo que, hasta el momento no sabíamos lo que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por lo que puede acabar siendo una realidad en breve, en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este lugar que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de apostar claramente por una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una situación que, desde esta región vinícola puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una riqueza oculta que ha puesto a la geología en un punto de no retorno.

Esta región vinícola de Corea del Sur ha dado la sorpresa

Ha dado la sorpresa en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. El planeta descubre cada uno de sus recursos en unas jornadas en las que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Este detalle lo hemos descubierto de una forma que hasta el momento no sabíamos y que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en un referente para aquellos que saben muy bien lo que les estará esperando en unos días cargados de actividad.

Un lugar que se ha hecho famoso por ser uno de los que realmente destacan en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Una situación que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente tenemos que prepararnos para lo mejor.

Llega un cambio que puede darnos la sorpresa inesperada. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos dará en estos días.

Los geólogos acaban de descubrir el mayor yacimiento mineral del mundo

El mayor yacimiento mineral del mundo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en un punto del país en los que todo puede ser posible. Corea del Sur ha acabado siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Desde PearTree nos explican este descubrimiento que puede cambiarlo todo: «Almonty Industries (NASDAQ: ALM) (TSX: AII) ha completado la primera fase de puesta en marcha en la mina de tungsteno de Sangdong en Corea del Sur, marcando su regreso a la producción después de más de 30 años. La fase 1 de la mina Sangdong en la provincia de Gangwon ahora está en marcha y en producción, con la planta de procesamiento diseñada para manejar aproximadamente 640.000 toneladas de mineral anualmente, produciendo aproximadamente 2.300 toneladas de concentrado de tungsteno por año, anunció la compañía el lunes. Una expansión planificada de la Fase 2, que se espera que esté en línea en 2027, está diseñada para aumentar la capacidad de procesamiento a aproximadamente 1,2 millones de toneladas de mineral al año, duplicando la producción de tungsteno a aproximadamente 4.600 toneladas por año, agregó la compañía».

Siguiendo con la misma explicación: «Sangdong tiene una vida útil de la mina esperada superior a 45 años y un grado medio de mineral de aproximadamente el 0,51% de trióxido de tungsteno (WO3), aproximadamente tres veces el promedio global. A plena capacidad, se espera que Sangdong suministre alrededor del 40% de la demanda mundial de tungsteno fuera de China, dijo Almonty. El tungsteno es un mercado más pequeño, pero las industrias que dependen de él son cada vez más grandes exponencialmente, y es el material de elección para una aplicación de defensa clave, lo que el ejército llama penetradores: proyectiles de alta densidad y perforación de armadura. También es necesario en los contratos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (ahora Departamento de Guerra). La producción de tungsteno en los Estados Unidos cesó en 2015. Estados Unidos había estado minando tungsteno, pero ya no era comercialmente viable debido a los bajos precios y la competencia de China, que controla más del 80% de la producción mundial».

Un yacimiento que puede cambiar por completo el mundo de los minerales que están muy presentes en este día a día en los que el planeta necesita recursos para un sistema cada vez más poblado.