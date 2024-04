Muere Peter Higgs a los 94 años: revolucionó la física al descubrir el bosón de Higgs o «partícula de Dios»

El científico británico Peter Higgs, descubridor del bosón de Higgs, ha fallecido este martes a los 94 años «tras una breve enfermedad», según ha informado este martes la Universidad de Edimburgo en un comunicado.

Higgs, que revolucionó la física moderna al descubrir esa partícula subatómica denominada «partícula de Dios», «falleció en paz este lunes, 8 de abril, en su domicilio, tras una corta enfermedad» y su familia «ha pedido que tanto los medios de comunicación como los ciudadanos respeten su privacidad en estos momentos».

Tras el descubrimiento en 2012 de la partícula que lleva su nombre, recibió el premio Nobel de Física en 2013. También, recibió junto a François Englert el Premio Príncipe de Asturias de 2013 por formular, al mismo tiempo y de manera independiente, la existencia de la partícula subatómica bosón de Higgs o bosón escalar.

El 4 de julio de 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) hizo público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica que confirmaba con más de un 99 % de probabilidad la existencia del bosón de Higgs, conocido popularmente como la «partícula de Dios».

Fue un hallazgo fundamental en la física moderna para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos. Atlas, uno de los dos experimentos del CERN que busca el bosón de Higgs, confirmó la observación de una nueva partícula, con un extraordinario nivel de confianza estadística, superior al 99.99994%. Esta medición implica que la probabilidad de error es de una en tres millones, una cifra que oficialmente es suficiente para dar por confirmado un descubrimiento.

El mismo día que el CERN publicó los resultados del hallazgo, el astrofísico británico Stephen Hawking consideró que Peter Higgs debería ganar el Premio Nobel de Física tras la comprobación de su teoría sobre el bosón que lleva su nombre. «Indican de manera contundente que hemos descubierto el bosón de Higgs», dijo Hawking en declaraciones a la BBC. «Es un resultado muy importante y Peter Higgs se merece el Nobel por este motivo», aseguró el autor de Breve historia del tiempo.

«Sin embargo, hasta cierto punto para mí es una lástima que este gran avance en Física se haya logrado con experimentos que han dado resultados que no me esperaba», añadió Hawking. «Por este motivo, yo hice una apuesta con el físico Gordon Kane, de la Universidad de Míchigan, a favor de que la partícula de Higgs no se encontraría. Pero parece ser que he perdido 100 dólares», confesó el astrofísico, mientras mostraba una amplia sonrisa que trasmitía su satisfacción al perder dicha apuesta.

Por su parte, el presidente del Instituto de Física (IOP) de Reino Unido, Peter Knight, señaló que «el descubrimiento del bosón de Higgs es tan importante para la física como el descubrimiento del ADN lo fue para la biología». Además, señaló que este hallazgo establecía el marco para «una nueva aventura en el esfuerzo por comprender la estructura del Universo».

Para el científico, esta noticia fue «un logro notable. Quince años de colaboración internacional y de trabajo duro en la construcción del gran colisionador de hadrones (LHC) ha dado sus frutos», declaró.[cita requerida]

Del mismo modo, indicó que «este anuncio asegura que el Modelo Estándar es correcto y ahora se podrá empezar a explorar hasta dónde lleva esta partícula y profundizar más en el Modelo Estándar».

Qué es el bosón de Higgs

El bosón de Higgs o partícula de Higgs es una partícula fundamental propuesta en el modelo estándar de física de partículas. Recibe su nombre en honor a Peter Higgs, quien, junto con otros, propuso en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. El bosón de Higgs constituye el cuanto del campo de Higgs (la más pequeña excitación posible de este campo). Según el modelo propuesto, no posee espín (propiedad física de las partículas subatómicas por la cual toda partícula elemental tiene un momento angular intrínseco de valor fij), carga eléctrica o color, es muy inestable y se desintegra rápidamente: su vida media es del orden del zeptosegundo (la miltrillonésima parte de un segundo). En algunas variantes del modelo estándar puede haber varios bosones de Higgs.