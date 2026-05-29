El insecto prehistórico que ha paralizado a la comunidad científica: 100 millones de años y garras gigantes

Un equipo de investigadores ha encontrado un insecto prehistórico atrapado en ámbar en un yacimiento del estado de Kachin, en el norte de Myanmar. Se trata de un hallazgo «excepcional», que aporta nueva información sobre el ecosistema forestal de hace unos 100 millones de años. Según los expertos, sus grandes pinzas (o quelas) en las patas delanteras, recuerdan a los apéndices de los cangrejos y son extremadamente inusuales en los insectos.

«Anteriormente, estas quelas solo se conocían en tres grupos de insectos. Por lo tanto, este fósil representa el cuarto caso conocido de estas estructuras que evolucionaron de forma independiente en los insectos», explica la profesora Carolin Haug, zoóloga de la Facultad de Biología de la LMU. Haug y su equipo, en colaboración con investigadores de la Universidad de Rostock y la Universidad de Oulu en Finlandia, analizaron el fósil mediante microtomografía computarizada. Esto les permitió reconstruir y estudiar su anatomía en 3D. Los hallazgos se han publicado en la revista Insects.

El insecto prehistórico desconocido para la ciencia

Los investigadores también realizaron un análisis morfológico cuantitativo comparando las formas de más de 2000 quelas y estructuras prensiles similares en especies tanto actuales como extintas. El estudio mostró que las quelas del chinche fósil son claramente diferentes a las que se observan en otros insectos.

En cambio, estas estructuras presentan similitudes con las de artrópodos, como los decápodos (cangrejos, langostas o camarones) y los tanaidáceos. Debido a su anatomía tan característica, los científicos denominaron a la especie «Carcinonepa libererrantes». El nombre del género combina la palabra griega latinizada para «cangrejo» (carcino-) con nepa, en referencia a Nepomorpha, el grupo de las chinches acuáticas.

«El nombre de la especie de insecto prehistórico, libererrantes, es una latinización del nombre del exitoso grupo de K-pop Stray Kids», explica Carolin Haug. «El nombre nos pareció apropiado porque la postura de las quelas del fósil se asemeja mucho a la pose característica del grupo. Cabe añadir que Stray Kids es el grupo favorito de una de las autoras del artículo, Fenja Haug».

A partir de las características corporales conservadas, los investigadores clasificaron a Carcinonepa libererrantes como un miembro de los nepomorfos acuáticos (Nepomorpha) dentro del orden de los heterópteros (Heteroptera). Más allá de las inusuales quelas en sus patas delanteras, el cuerpo del fósil se asemeja al de los ejemplares actuales de Gelastocoridae, el grupo conocido comúnmente como chinches sapo.

Ámbar de Kachin

El ámbar de la región de Kachin, en el norte de Myanmar, es considerado uno de los depósitos fosilíferos más ricos del mundo del período Cretácico. Con una antigüedad de aproximadamente 99 a 100 millones de años, ha proporcionado cientos de nuevas especies en las últimas décadas: insectos, plantas, flores, arañas e incluso crustáceos y pequeñas ranas. El nivel de detalle de conservación es excepcional, ya que la resina atrapó organismos completos antes de solidificarse, congelando el instante de su muerte con una resolución que la piedra rara vez puede igualar.

Cada nueva especie descubierta en este ámbar añade una pieza al ecosistema forestal de hace unos 100 millones de años, un mundo lleno de insectos, plantas con flores recién emergidas y dinosaurios que aún no sabían que su era estaba cerca de terminar. Carcinonepa libererrantes es uno de los últimos habitantes conocidos de ese mundo.

«Los apéndices prensiles en los representantes del grupo Insecta suelen ser del tipo subquelado (en forma de navaja). Los apéndices quelados son poco frecuentes: Carcinothrips (Thysanoptera), Dryinidae (Hymenoptera) y Carcinocorini (Heteroptera). En este trabajo, presentamos un nuevo hallazgo en ámbar de Kachin de aproximadamente 100 millones de años de antigüedad, que, hasta donde sabemos, representa el primer caso de un fósil del grupo Insecta con un apéndice de tipo quelado. Este hallazgo constituye el cuarto caso de evolución independiente o convergente de dicha estructura.

Una comparación morfológica cuantitativa de más de 2000 estructuras prensiles revela que la parte proximal de la quela (en este caso, el fémur) presenta una forma única en este insecto prehistórico, sin parangón en la fauna fósil y moderna. Además, otros fósiles recientemente descritos no poseen esta forma. Las piezas bucales, que forman un pico distintivo, permiten identificar el nuevo fósil con la quela característica como un representante de Heteroptera. Su pico corto, junto con otras características, indica que probablemente se trate de un representante de Nepomorpha. Muchos otros detalles del fósil no se conservan bien, pero su aspecto general muestra similitudes con representantes actuales y fósiles de Gelastocoridae, un grupo de depredadores terrestres», concluyen los investigadores.

La importancia del hallazgo reside en su carácter excepcional. Según los investigadores, las quelas similares a pinzas sólo se habían documentado previamente en tres grupos de insectos. Éste nuevo fósil se suma como el cuarto caso conocido, pero con una particularidad fundamental: estas estructuras habrían evolucionado de forma independiente dentro de este linaje. Esta independencia evolutiva es clave para interpretar el hallazgo. No implica que todos los insectos con pinzas desciendan de un ancestro común que ya presentara esta característica, sino que distintos grupos desarrollaron soluciones similares por separado.