Hito en la medicina espacial: cuatro astronautas sin formación médica consiguen sacar radiografías desde una nave en órbita a la Tierra

Cuatro astronautas sin formación médica consiguen sacar radiografías desde una nave en órbita a la Tierra, todo un hito en la medicina espacial. Una emergencia médica puede llegar en cualquier momento y se convierte en un problema para el que quizás no tenemos medios hasta ahora. Ayudar a los astronautas que pueden haber sufrido un problema de salud, pasa por tener al personal formado, pero también las técnicas para poder hacerlo.

Esta noticia que llega des del espacio puede cambiarlo todo, en especial si tenemos en cuenta que estaremos ante un tipo de problema de salud que acaba siendo el de lo más frecuentes. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos permitirá recorrer grandes distancias y conseguir aquello que queremos, hacer realidad ese tipo de elementos que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de saber qué puede pasar con una serie de detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a pensar algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Esta novedad que llega desde la ya llamada medicina espacial.

La medicina espacial llega a lo más alto

Pensar en medicina a miles de kilómetros o incluso años luz de la Tierra pasa por un cambio que deberemos tener en consideración. Lo que nos estará esperando en estas jornadas que están por llegar es una aventura espacial que puede tener consecuencias del todo inesperadas.

Estaremos ante un giro radical que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Estas jornadas de transformación en las que tendremos que empezar a ver llegar la solución a problemas cotidianos que pueden ser claves en el espacio, ya son una realidad.

Lo que han conseguido estos expertos traspasa todos los límites de lo hasta ahora conocido. Es momento de saber qué han conseguido unos astronautas que han podido con uno de los retos más grandes, hacer una radiografía en el espacio. Un elemento que permite hacer diagnósticos con mucha precisión.

La radiación que se necesita para poder realizar este tipo de proceso era uno de los grandes retos que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Este avance que puede acabar siendo el que hará más fácil ese viaje hasta lo desconocido.

Cuatro astronautas sin formación médica consiguen sacar radiografías desde una nave en órbita a la Tierra

Una nave en órbita a la Tierra ha sido el origen de este hito que ha conseguido hacer posible lo imposible. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente puede ser esencial que sepamos en estos días en los que el ser humano va camino del espacio exterior a toda velocidad.

Tal y como explican desde la revista especializada Science Alert: «Durante más de cuatro décadas, el ultrasonido ha sido la única tecnología de imágenes médicas prácticas disponible para los astronautas en órbita. Esta tecnología funciona propagando ondas sonoras de alta frecuencia en el cuerpo humano y observando cómo rebotan de los tejidos en ellos. La obtención e interpretación de imágenes de ultrasonido requiere una formación considerable, pero la tecnología es muy versátil. Por el contrario, las imágenes de rayos X requieren una fuente de rayos X, un detector en el lado opuesto del cuerpo y un paciente humano perfectamente posicionado entre ellos. También necesitas que todo permanezca quieto el tiempo suficiente para que las imágenes tengan éxito. El ultrasonido se convirtió en la herramienta de imagen estándar para el espacio porque es portátil y seguro, y su transductor se puede presionar directamente contra el cuerpo, lo que hace que sea mucho más fácil de usar en un entorno de microgravedad donde todo tiende a flotar».

Siguiendo con la misma explicación: «En los últimos años, la tecnología de imágenes de rayos X se ha ido reduciendo, y con la aparición de dispositivos pequeños, portátiles que funcionan con baterías, los científicos comenzaron a creer que las imágenes de rayos X en órbita podrían ser posibles. «El cambio sería significativo: un diagnóstico más rápido, más preciso e indoloro. Una radiografía es una de las herramientas de diagnóstico más poderosas de la medicina moderna debido a su velocidad, precisión y capacidad para ser operada por una amplia gama de personas», dijo Gifford. «Los rayos X en el espacio tienen el poder de actualizar una fractura sospechosa a una fractura confirmada en una fracción de minuto». Un gran avance tuvo lugar en 2022, cuando los científicos lograron tomar imágenes de rayos X a bordo de un vuelo parabólico que simula brevemente la microgravedad orbital. Pero, habiendo demostrado que la técnica puede funcionar durante segundos a la vez, el siguiente obstáculo fue ver si podía funcionar en un contexto orbital. El escenario era Fram2 de SpaceX, una misión de vuelo espacial totalmente civil en un vuelo orbital polar de 3,5 días a bordo de la nave espacial Resilience. (Fram2 recibió su nombre en honor al barco que transportaba a los reconocidos exploradores polares Fridtjof Nansen y Roald Amundsen)».