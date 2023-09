El astronauta Frank Rubio, que lleva casi un año vagando por el espacio sin ver a su familia, ha querido mandarles un mensaje después de que por un problema mecánico en su nave espacial le haya dejado vagando por el espacio seis meses más de lo previsto. El astronauta de la NASA, de origen hispano, Frank Rubio ha reconocido que si hubiese sabido que su tiempo en el espacio se iba a prolongar tanto, habría tenido que rechazar la misión. «Gracias por vuestro apoyo», ha querido transmitir a su familia en una de las comunicaciones con la NASA desde el espacio, el cual también ha reconocido que echa de menos las ensaladas verdes de su madre que encuentra en El Salvador.

«Una cosa que he tratado de hacer, y espero haber logrado (ciertamente no lo he hecho perfectamente) es mantener una actitud positiva y estable durante toda la misión, a pesar de los altibajos internos», señaló el astronauta.

Así, tras un año vagando por el espacio, el astronauta estadounidense ya sabe cuándo va a volver a la Tierra. Por fin tiene fecha: el próximo 27 de septiembre, marcando un nuevo récord para la NASA, 371 días en órbita, superando los 355 días del astronauta estadounidense Mark Vande Hei en 2022.

After 371 days in space—the longest single trip ever for one of our @NASA_Astronauts—Frank Rubio is heading home on Wednesday, Sept. 27: https://t.co/ueUsDRWR1M

Rubio is scheduled to touch down at 7:17am ET (1117 UTC). Watch with us on X and https://t.co/z1RgZwQkWS. pic.twitter.com/luw5DXm6fH

— NASA (@NASA) September 22, 2023