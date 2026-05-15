Extremadura da un golpe en la mesa y confirma que el futuro tiene nombre español: crea un gas natural que combina hidrógeno y CO2 para no depender de fuentes fósiles

Durante mucho tiempo, el hidrógeno verde se había visto como una tecnología que aunque prometedora, todavía era lejana para el uso real en la industria. Sin embargo eso ha empezado a cambiar en España si bien Extremadura se ha convertido en el escenario del primer proyecto europeo capaz de fabricar gas natural renovable y verterlo directamente a la red convencional, todo ello sin la necesidad de tener que depender de combustibles fósiles.

El avance está ocurriendo en Miajadas (Cáceres), donde la empresa alemana Turn2X ya tiene en marcha una planta pionera basada en una tecnología conocida como Power to Gas. La iniciativa ha recibido además el respaldo de la Comisión Europea dentro de la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, algo que sitúa a la región extremeña en el centro de la nueva estrategia energética europea. Lo más importante es que este sistema no se limita a producir hidrógeno verde sino que en realidad, va un paso más allá. La planta combina hidrógeno renovable y CO2 biogénico para que se pueda fabricar metano sintético de alta pureza, un combustible que puede utilizarse exactamente igual o de la misma manera que el gas natural tradicional, pero sin que se tenga que recurrir a fuentes fósiles.

Cómo funciona el nuevo gas renovable que ya se produce en Extremadura

La clave del proyecto está en una tecnología llamada Power to Gas (P2G), que ha sido diseñada para transformar energía renovable en combustible limpio. El proceso empieza con la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis alimentada con electricidad renovable.

Después, ese hidrógeno se mezcla con dióxido de carbono biogénico procedente de una planta de bioetanol cercana. A través de la conocida reacción de Sabatier se obtiene metano sintético renovable, un gas compatible con la infraestructura actual de distribución. Ese detalle es precisamente uno de los más importantes del proyecto. El combustible puede transportarse utilizando los mismos gasoductos que ya existen, evitando la necesidad de construir nuevas redes desde cero.

De hecho, la planta extremeña ya ha conseguido inyectar este gas renovable directamente en la red de Gas Extremadura con resultados que han sido satisfactorios, convirtiéndose en la primera instalación de Europa que logra hacerlo de forma real y operativa.

Europa quiere usar esta tecnología para reducir su dependencia energética

La Unión Europea considera que este tipo de proyectos pueden ser fundamentales para que se logre reducir la dependencia exterior de combustibles fósiles. Además, permiten descarbonizar sectores donde la electrificación resulta muy complicada. Industrias como la siderurgia, la cerámica o el transporte marítimo necesitan de grandes cantidades de energía y no siempre pueden funcionar únicamente con electricidad. Por eso el gas renovable aparece como una alternativa especialmente interesante.

Y en el caso del proyecto T2X, contará con una capacidad de electrólisis de 9 megavatios y prevé producir unas 6.390 toneladas de hidrógeno renovable durante sus diez primeros años de actividad. La Comisión Europea apoyará económicamente la iniciativa mediante una prima fija de 0,62 euros por kilogramo de hidrógeno certificado producido durante una década. Una vez firmados los acuerdos definitivos, previsiblemente en el último trimestre de 2026, la empresa tendrá un plazo máximo de cinco años para poner en marcha toda la instalación comercial.

Además, Turn2X ya ha cerrado un acuerdo energético con Axpo Iberia para garantizar que toda la electricidad utilizada proceda de fuentes renovables generadas por Aquila Clean Energy.

Por qué Extremadura se ha convertido en un punto estratégico

La elección de Extremadura no es casual dado que esta comunidad reúne varias condiciones que la han convertido en uno de los territorios más atractivos para el desarrollo de energías renovables. Por un lado, dispone de una enorme cantidad de horas de sol al año, algo esencial para producir electricidad solar a gran escala. Pero además, la región tendrá un papel importante dentro del futuro hidroducto europeo que conectará distintos puntos estratégicos del continente.

Ese corredor energético permitirá transportar hidrógeno renovable entre países europeos y podría convertir a Extremadura en uno de los grandes nodos energéticos del sur de Europa. El éxito inicial del proyecto ya está provocando nuevos movimientos empresariales. Turn2X ha iniciado trámites para ampliar la instalación actual y también estudia construir una segunda planta en Miajadas.

Mientras tanto, otras empresas locales empiezan a posicionarse dentro del nuevo ecosistema energético. La Junta considera que este tipo de iniciativas pueden atraer inversiones millonarias y generar empleo especializado en la región durante los próximos años. Todo ello llega además en un momento especialmente importante para Europa, que busca alternativas para reducir su dependencia energética exterior y acelerar la transición hacia modelos más sostenibles.

Lo que hasta hace poco parecía una tecnología experimental ya empieza a funcionar de forma real en España. Y Extremadura, gracias a este proyecto pionero, se ha colocado por delante de gran parte de Europa en la carrera por crear un gas natural renovable capaz de sustituir a los combustibles fósiles tradicionales.