Descubren un fragmento de la ‘Odisea’ de Homero de hace 1.700 años oculto entre las páginas de un libro en una biblioteca holandesa

Mark de Kreij, profesor de la Universidad Radboud y experto en literatura griega, encontró por casualidad un fragmento de un texto de la antigua Grecia mientras examinaba manuscritos paleocristianos que la Universidad de Utrecht adquirió a mediados del siglo XX. Se trataba de un pequeño trozo de pergamino que contenía parte de la «Odisea» de Homero. Según la Universidad de Utrecht, el fragmento probablemente perteneció a un códice de pergamino cuyo origen data de los siglos III y IV d. C. y procede del oasis de Fayum, en Egipto.

A mediados del siglo XX, la Universidad de Utrecht adquirió a los herederos del erudito alemán Carl Schmidt una colección de manuscritos paleocristianos. La mayoría de estos documentos estaban escritos sobre pergamino y en copto, la lengua egipcia que utilizaba el alfabeto griego, aunque también había algunos papiros escritos en egipcio y griego. Cuando Mark de Kreij encontró el fragmento, reconoció algunas palabras características de las epopeyas de Homero. A partir de este indicio, los investigadores estudiaron el texto con detalle y descubrieron que, efectivamente, los versos pertenecían al Libro 12 de la «Odisea».

Hallado un pequeño fragmento de la ‘Odisea’ de Homero

El fragmento mide apenas 6,6 por 7,7 centímetros y contiene varios versos del Libro 12 de la epopeya de Homero, el último de la narración que hace Odiseo sobre sus aventuras, justo antes de que comience su regreso a Ítaca. En el Libro 6, el héroe llegaba a Esquería, la isla de los feacios, después de que una tormenta destruyera su barco y acabara con la vida de sus compañeros.

Una vez allí, Odiseo cuenta a sus anfitriones, entre los Libros 9 y 12, todo lo ocurrido durante su viaje desde Troya hasta Esquería. A lo largo de su relato aparecen algunos de los episodios más conocidos de la «Odisea», como su encuentro con los lotófagos, el cíclope Polifemo, la hechicera Circe y la ninfa Calipso.

Finalmente, Odiseo relata cómo perdió a sus últimos compañeros. A pesar de su advertencia de no tocar el ganado sagrado del dios del Sol, Helios, sus hombres terminaron matando y comiendo varios animales cuando se quedaron sin provisiones. Helios, enfurecido por lo ocurrido, pidió a Zeus que castigara a la tripulación. Como consecuencia, una terrible tormenta destruyó el barco de Odiseo y acabó con la vida de todos sus compañeros, dejándolo como único superviviente.

«Los versos del manuscrito Utrecht Gr. Ms. B6.39a describen con precisión el momento en que Helios descubre lo que han hecho los compañeros de Odiseo. Esto marca el punto más bajo del viaje de diez años de Odiseo, pero también el inicio de su misión de venganza contra los hombres que intentan apoderarse de su esposa Penélope y su palacio en Ítaca.

Éste es un punto de inflexión crucial en la Odisea , y no es casualidad que ocurra aproximadamente a la mitad de los 24 libros. Esta página, escrita por ambos lados, habría formado parte de una edición de bolsillo de la Odisea completa (del tamaño de un Kindle ), propiedad de un admirador de Homero que vivía en el oasis de Fayum, alrededor del año 300 d. C.», detalla la Universidad de Utrecht en un comunicado.

¿Cómo acabó en los Países Bajos?

La historia moderna de este fragmento comienza a mediados del siglo XX, cuando la Universidad de Utrecht adquirió a los herederos del erudito alemán Carl Schmidt una colección de antiguos manuscritos cristianos. La mayoría de los documentos estaban escritos en pergamino y en copto, una lengua egipcia que utilizaba una adaptación del alfabeto griego. El conjunto incluía también algunos papiros escritos en egipcio y griego.

Entre aquellos materiales se encontraba el pequeño fragmento que posteriormente encontraría Mark de Kreij. La pieza apenas mide 6,6 por 7,7 centímetros y presenta importantes daños y zonas deterioradas. Aun así, todavía es posible distinguir varias líneas de escritura griega en sus dos caras.

Durante años, el fragmento había sido considerado parte de un manuscrito poco relevante, fechado inicialmente en el siglo VII. Sin embargo, al examinarlo con detenimiento, de Kreij reconoció algunas palabras características de los poemas de Homero y decidió investigar su procedencia. El análisis permitió identificar finalmente el texto como un pasaje de la Odisea. Además, las características del pergamino y de la escritura indicaban que el fragmento era mucho más antiguo de lo que se había pensado inicialmente.

Los versos del manuscrito describen el momento exacto en que Helios descubre lo que han hecho los compañeros de Odiseo al matar su ganado sagrado. El episodio representa uno de los momentos más difíciles del largo viaje de Odiseo y desencadena las consecuencias que acabarán con toda su tripulación. El pasaje también supone un importante punto de inflexión dentro de la historia, ya que, poco después, Odiseo continuará su camino hacia Ítaca, donde deberá enfrentarse a los hombres que pretenden ocupar su lugar y casarse con su esposa, Penélope.