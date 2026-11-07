Desarrollan una IA capaz de predecir por dónde avanzará un incendio forestal hasta 12 horas antes: acierta un 94,6 % en una prueba real

Los incendios forestales son una de las grandes amenazas que tendrá que afrontar la humanidad en estos años venideros; por ello, los investigadores más importantes del mundo están intentando acudir a la tecnología para luchar contra el fuego, un elemento que se está demostrando imparable en los últimos años. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York ha desarrollado una inteligencia artificial que es capaz de predecir incendios forestales y, en las primeras pruebas realizadas, ha tenido una precisión del 96,4%.

Los incendios forestales son un problema del presente y, lamentablemente, España ha vuelto a vivir un 2026 trágico en esta materia. Según informa el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en sus canales oficiales, en lo que va de año se han producido 8.757 incendios forestales y la superficie total acumulada en lo que va de año asciende a 279.413 hectáreas. Además, este año pasará a la historia negra de nuestro país por los incendios forestales de Los Gallardos (Almería), que se saldaron con 14 víctimas mortales, y los de Guadalajara, Ávila y Madrid, que quemaron los pulmones del país en el mes de julio.

Esto se ha convertido en una práctica habitual en los últimos años en nuestro país y en otras zonas del mundo. Según la ONU, en un informe publicado el pasado verano, hasta el 30 de julio de 2026 seis millones de hectáreas habían sido arrasadas por las llamas en Europa y América del Norte. «Cada verano nos recuerda que los incendios forestales ya no son un evento excepcional, sino una consecuencia cada vez más previsible del calentamiento global», declaró en un comunicado Paola Deda, directora de la División de Medio Ambiente y Bosques de la CEPE-ONU. «Si bien las intervenciones de emergencia siguen siendo esenciales, nuestra mayor oportunidad reside en la prevención, la gestión sostenible de los bosques y el establecimiento de paisajes y comunidades más resilientes», dijo.

La IA que predice los incendios forestales

Ahora los investigadores más importantes del mundo están recurriendo a la tecnología para intentar solucionar el problema y, concretamente, a una inteligencia artificial que está perfectamente instaurada en la sociedad y puede ayudar a solucionar los problemas más importantes para la humanidad. Por ello, un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York ha desarrollado una IA capaz de predecir cómo se va a comportar un incendio y sofocarlo en cuestión de horas.

Esta nueva IA es capaz de simular cómo se propagará un incendio forestal y puede conseguir anticipar su evolución durante las siguientes 12 horas. Todo ello gracias a la información en tiempo real que proporcionan a esta tecnología los satélites, sensores y estaciones meteorológicas. Este grupo de científicos ya ha probado con notable éxito esta IA en un incendio forestal en Oregon del pasado verano. La prueba se saldó con un porcentaje de acierto del 94,6% entre el desarrollo del incendio que predijo la IA y lo que ocurrió en realidad. Todo ello gracias a una serie de procesos que son los siguientes.

Recopilación de información sobre el incendio.

Cálculo de la propagación mediante leyes físicas.

Actualización de las predicciones

«Predecir cómo avanzará un incendio forestal no es adivinar: es un problema de simulación física que combina varias capas de datos sobre el territorio», avisan desde Osprean, que es una plataforma española orientada a la prevención, coordinación y recuperación ante emergencias climáticas y desastres naturales.

Este sistema tiene en cuenta una gran cantidad de datos para poder anticiparse a los incendios. «La primera es el modelo de combustible, una clasificación del tipo de vegetación presente en cada zona (matorral, pinar, pasto seco) que determina con qué facilidad prende y a qué velocidad se propaga el fuego una vez iniciado», informan en su página web oficial.

«A esa capa se suma la orografía del terreno: el fuego avanza más rápido cuesta arriba que cuesta abajo, y accidentes del relieve como barrancos o cortafuegos naturales pueden frenarlo o canalizarlo. Y por último, las condiciones meteorológicas del momento —viento (dirección e intensidad), humedad relativa y temperatura— que cambian el comportamiento del incendio de una hora a otra», dicen en sus canales oficiales.

Además, esta empresa tecnológica española también informa sobre el modus operandi de su sistema, que es «un modelo de simulación que combina estas tres capas para proyectar, sobre un mapa, cómo se movería el frente de un incendio en las próximas horas si se iniciara en un punto determinado». «El resultado no es una certeza absoluta (el fuego real siempre tiene un componente impredecible), pero sí una estimación con la que priorizar decisiones antes de que la emergencia ocurra», informa la empresa que tiene como objetivo ayudar a los municipios a solucionar un problema de presente y futuro.