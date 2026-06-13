Tras décadas de búsqueda los astrónomos acaban de descubrir planetas con campos magnéticos fuera del sistema solar

Un grupo de astrónomos ha descubierto, desde observaciones realizadas con telescopios en Chile y Hawái, un grupo de exoplanetas que poseen campos magnéticos al igual que la Tierra y otros cinco planetas de nuestro sistema solar. La astrónoma Julia Seidel, del Laboratorio Lagrange del Observatorio de la Costa Azul en Niza, ha liderado un estudio publicado en la revista Nature. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el importante descubrimiento realizado acerca de estos planetas que están fuera de nuestro sistema solar.

La misión del Artemis II, que llegó a la cara oculta de la Luna, ha vuelto a poner encima de la mesa todo lo que concierne a la astronomía y los viajes a lo desconocido. El primer vuelo tripulado del programa de la NASA puso al ser humano por primera vez en un lugar nunca explorado y las imágenes de la Tierra captadas desde esta parte de la Luna ya son historia de la humanidad. Este viaje ha sumado muchos adeptos a la causa de los viajes espaciales, que son esenciales para conocer la vida que pueda haber más allá de la Tierra y los planetas que se pueden habitar en un futuro.

El último estudio que tiene que ver con el sistema solar ha sido publicado en la revista Nature y ha sido liderado por la astrónoma Julia Seidel, del Laboratorio Lagrange del Observatorio de la Costa Azul en Niza. «Intensidades de campo magnético de exoplanetas gigantes calientes consistentes con los valores del Sistema Solar», reza el titular del artículo publicado por esta revista en la que se recoge este importante descubrimiento: estos planetas situados fuera del sistema solar tienen un campo electromagnético que ha sido desvelado por el comportamiento de los vientos atmosféricos.

Los planetas fuera del sistema solar

Reuters también se ha hecho con el descubrimiento hecho basándose en los vientos de estos siete exoplanetas gaseosos y calientes que poseen campos electromagnéticos. Además de la Tierra y otros cinco planetas de los siete restantes que forman parte de este sistema solar, estos planetas lejanos tienen esta cualidad, que es la fuerza invisible que se genera por el movimiento del núcleo de metal fundido dentro de la Tierra combinado con la rotación del planeta.

«Los campos magnéticos son un factor clave en la evolución de los planetas y sus atmósferas, pero aún se desconocen en gran medida para los exoplanetas debido a la escasez de observaciones directas. Los Júpiter ultra calientes ofrecen una nueva vía para investigar los efectos magnéticos, ya que la circulación de sus atmósferas altamente ionizadas podría ser directamente sensible al campo magnético atmosférico», se puede leer en el abstracto de este estudio publicado por la revista Nature.

Estos astrónomos dejaron claro que, para llegar a esta conclusión, midieron el desplazamiento Doppler y la velocidad del viento de estos siete exoplanetas hasta encontrar «una clara disminución de la velocidad del viento con el aumento de la temperatura planetaria, una tendencia inconsistente con los mecanismos puramente hidrodinámicos, pero reproducida naturalmente por el arrastre magnético».

«Nuestros resultados respaldan la idea de que los campos magnéticos afectan la circulación atmosférica de los Júpiter ultra calientes y podrían proporcionar un punto de referencia crucial para las leyes de escala utilizadas para predecir los campos magnéticos en exoplanetas, desde Júpiter calientes hasta Tierras rocosas, con implicaciones adicionales para futuras observaciones directas», se puede leer en el abstracto de este estudio de Nature.

Reuters también recoge declaraciones de Julia Siedel que deja claro que: «Los planetas más calientes son los que tienen vientos menos fuertes que mezclen su atmósfera. Y eso es realmente extraño, considerando cómo se comportan las atmósferas». «Eso significa que toda la energía que la estrella deposita en la atmósfera del planeta debe disiparse de otra manera. Y la única posibilidad de frenar la atmósfera de esa forma y tan rápidamente es mediante el campo magnético y su interacción con las partículas cargadas en movimiento de la atmósfera», afirma la astrónoma del Laboratorio Lagrange del Observatorio de la Costa Azul en Niza.