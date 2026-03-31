Confirmado por la NASA: el menú de 180 platos para el viaje de Artemis II a la Luna

La NASA ha confirmado el menú que los astronautas del Artemis II tendrán en su misión de sobrevuelo de 10 días a la Luna. Serán un total de 189 platos diferentes con una variedad de bebidas, panes, frutos secos y verduras, así como diferentes salsas picantes y condimentos.

La agencia estadounidense ha declarado que «la selección de alimentos se elabora en coordinación con expertos en alimentación espacial y la tripulación para equilibrar las necesidades calóricas, la hidratación y la ingesta de nutrientes, al tiempo que se tienen en cuenta las preferencias individuales de la tripulación».

Entre los platos que tendrá el Artemis II de la NASA están: tortillas, pan plano de trigo, quiche de verduras, salchichas para el desayuno, almendras, anacardos, falda de ternera, brócoli gratinado y macarrones con queso. Dado que la tripulación no puede reabastecerse, los alimentos que viajen a bordo de la nave espacial Orion deben ser duraderos, además de fáciles de consumir. Es crucial que los alimentos sean aptos para el consumo en microgravedad, lo que significa que no pueden generar migas ni residuos excesivos a bordo de la nave espacial.

La misión del Artemis II

La segunda misión del programa Artemis enviará a cuatro astronautas a orbitar la Luna a bordo de la nave espacial Orión, aunque sin aterrizar. El objetivo es confirmar que todos los sistemas de la nave funcionan con personas a bordo. Este lanzamiento se ha retrasado en varias ocasiones, lo que ha provocado el aplazamiento de la tercera misión Artemis hasta al menos 2027.

La primera misión Artemis, en 2022, envió una cápsula Orion vacía a orbitar la Luna tras su lanzamiento a bordo del nuevo cohete Space Launch System (SLS) de la NASA. Aunque aquella vez el lanzamiento y las órbitas funcionaron bien, la cápsula regresó con el escudo térmico inferior excesivamente carbonizado y erosionado.