Comienza uno de los fenómenos naturales más raros de Europa

La floración del Tisza es uno de los fenómenos naturales más raros de Europa que tiene lugar en Serbia. Este acto poco tiene que ver con las flores, ya que el motivo de que se forme un manto blanco sobre las aguas del río Tisza son las efímeras (Palingenia longicauda) de hasta 12 metros de longitud que durante unas horas salen al río, se aparean, dejan huevos y acto seguido mueren. Este proceso forma una de las estampas más bellas de todo el viejo continente y que sólo se pueden ver en Serbia y China. ¿El motivo? La contaminación ha exterminado a esta especie.

En los alrededores del pueblo serbio de Kanjiza tiene lugar uno de los espectáculos más raros del mundo, que tiene lugar en el río Tisza, al que cada año acuden miles de devotos de la naturaleza. En los meses de junio y julio es la temporada alta de lo que se denomina floración del Tisza y que tiene como protagonistas a las llamadas efímeras (Ephemeroptera), que son pequeños insectos de la familia de las libélulas, de origen primitiva y con una longitud de 12 centímetros y alas de hasta 7 centímetros.

Estos insectos son el verdadero motivo de que las aguas del río Tisza sean el escenario de uno de los espectáculos de la naturaleza más raros que se pueden ver en toda Europa. Lejos de estar relacionados con algo floral, el verdadero motivo de este hecho insólito tiene que ver con el ciclo de vida de estos insectos, que es uno de los más crueles que puede haber en toda la flora y fauna del planeta Tierra.

Así es la floración del Tisza

La floración de Tisza comienza cuando las larvas de las efímeras aparecen en el lodo del lecho del río Tisza. Ahí están durante tres años hasta aparecer por sorpresa sobre la superficie durante unas horas. Una vez fuera, se aparean durante unos minutos, dejan huevos y posteriormente mueren, dejando una impresionante imagen postal sobre las aguas de este río repleta de alas blancas.

Así que entre los meses de junio y julio tiene lugar este, uno de los espectáculos más raros del mundo, en el que participan millones de efímeras. Según informa el medio suizo Blick, el enjambre más intenso suele durar de tres a cinco días y se puede observar entre las 16:00 y las 19:00 horas. La contaminación prácticamente ha exterminado este insecto en todas las partes del mundo, siendo solo visible en cuencas de los ríos Tisza y en la localidad de Yangtsé en China.