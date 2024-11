La ciencia lo confirma: ésta es la edad a la que empiezas a hacerte viejo

La edad a la que empiezas a hacerte viejo puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante, la ciencia lo confirma. Es el momento de empezar a pensar en todo lo que pasa a tu cuerpo, a medida que cumples años, todo puede acabar pasando, de la mano de una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en unos días en los que todo es posible. Por lo que, al final, lo que necesitamos es apostar por algo que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado.

Hay una edad en la que los años empiezan a pesar un poco más, por lo que, en primera persona, notaremos que algo pasa en nuestro interior, de la forma de una serie de detalles que acabará siendo lo que marque un antes y un después. No todas las personas envejecen del mismo modo, sino que hay algunas para los que los años apenas pasan o se notan mucho menos. Hay una edad en la que empezamos a notar un cambio que puede acabar siendo especialmente en estos días en los que realmente puede acabar siendo clave. Los expertos saben la edad exacta en la que empiezas a hacerte viejo.

Lo confirma la ciencia

Los hábitos saludables se notan. Es algo que sabemos desde hace unos años, podemos sentir como cada uno de estos procesos acaban siendo los que marquen la diferencia a la hora de cumplir años y de verse bien. De la mano de este tipo de detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia.

Es un tiempo en el que realmente puedes invertir en uno mismo. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que tenemos por delante, una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos algunos elementos que acabarán siendo los que marquen una diferencia en todos los sentidos.

Habrá llegado el momento de pensar en el futuro que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estas jornadas que tenemos por delante, ese envejecimiento prematuro que no queremos ver llegar quizás sea inevitable en todos los sentidos. Tocará estar preparados para todo lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Podemos ayudar a nuestro cuerpo y mente a afrontar esta etapa de la vida a la que llegaremos todos.

Esta es la edad en la que empiezas a hacerte viejo

Los científicos intentan encontrar una manera de empezar a prepararse para acabar con un envejecimiento prematuro que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando.

Michael Snyder junto a otros estudiosos de la Universidad de Stanford ha dado con algunos datos que debemos tener en cuenta. En este reciente estudio nos advierten de que hay dos edades en las que el cuerpo envejece de forma irremediable y nadie puede evitarlo.

Siguiendo con la explicación de este artículo: «El envejecimiento es un proceso complejo asociado con casi todas las enfermedades. Comprender los cambios moleculares subyacentes al envejecimiento e identificar objetivos terapéuticos para las enfermedades relacionadas con el envejecimiento son cruciales para aumentar la salud. Aunque muchos estudios han explorado los cambios lineales durante el envejecimiento, la prevalencia de enfermedades relacionadas con el envejecimiento y el riesgo de mortalidad se acelera después de puntos de tiempo específicos, lo que indica la importancia de estudiar los cambios moleculares no lineales. En este estudio, realizamos un perfil multiómico integral en una cohorte humana longitudinal de 108 participantes, de entre 25 y 75 años. Los participantes residían en California, Estados Unidos, y fueron rastreados durante un período medio de 1,7 años, con una duración máxima de seguimiento de 6,8 años. El análisis reveló patrones no lineales consistentes en los marcadores moleculares del envejecimiento, con una desregulación sustancial que ocurre en dos períodos principales que ocurren aproximadamente a los 44 años y 60 años de edad cronológica. También se identificaron distintas moléculas y vías funcionales asociadas con estos períodos, como la regulación inmunológica y el metabolismo de los carbohidratos que cambiaron durante la transición de 60 años y los cambios en la enfermedad cardiovascular, el metabolismo de los lípidos y el alcohol en la transición de 40 años. En general, esta investigación demuestra que las funciones y los riesgos de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento cambian de forma no lineal a lo largo de la vida humana y proporciona información sobre las vías moleculares y biológicas involucradas en estos cambios».

Por lo que, ya sea con 40 o con 60 años, estamos ante una edad en la que parece que se produce un cambio significativo en nuestros cuerpos, a partir de esa edad.