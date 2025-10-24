La anomalía que pone en alerta a la NASA y que afecta a esta zona: puede cambiarlo todo

Esta alerta de la NASA afecta a esta zona del mundo y es una anomalía para la que debemos estar preparados. Es importante estar pendientes de algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que quizás descubriremos un cambio de tendencia de esos que impresionan a simple vista. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Los expertos de la NASA han lanzado una importante advertencia:» Según la ON, los estudios realizados en Vassouras (RJ) y Belém (PA) proporcionan datos cruciales para la red internacional de observación magnética. Además, los informes publicados entre 2020 y 2024 confirman que la anomalía está evolucionando de forma gradual y constante. Por lo tanto, la adaptación de las tecnologías se ha vuelto esencial para reducir los riesgos. Según los expertos de la NASA, AMAS es el resultado de procesos naturales dentro de la Tierra y, por lo tanto, no se puede eliminar. Sin embargo, comprender su evolución es fundamental, ya que esto permite proteger la infraestructura tecnológica y, al mismo tiempo, ampliar el conocimiento sobre el campo magnético de la Tierra».

Siguiendo con la misma explicación: «Aunque no representa un riesgo directo para la población, la anomalía magnética causa fallas recurrentes en los satélites y sistemas de navegación. Además, la aparición de anomalías se ha convertido en una preocupación constante para científicos y técnicos. Los satélites pueden sufrir fallas en el ordenador de a bordo y, por lo tanto, comprometer las operaciones críticas. Los relojes internos tienen errores y, por lo tanto, afectan a las coordenadas geodésicas. La pérdida de datos en misiones espaciales se registra con frecuencia y, en consecuencia, compromete la investigación. Debido a esto, el equipo espacial está programado para entrar en modo de espera al cruzar el AMAS, evitando fallas graves. Sin embargo, los efectos no se limitan al espacio, ya que la infraestructura terrestre también está expuesta. Por lo tanto, las corrientes inducidas geomagnéticamente (GIC) pueden sobrecargar los transformadores e incluso causar apagones a gran escala. La sobrecarga de los transformadores compromete el suministro de electricidad y, en consecuencia, amenaza la estabilidad energética. Las distorsiones en los reguladores de voltaje causan fallas y, por lo tanto, afectan a las redes de distribución. Las líneas telefónicas, las tuberías y los ferrocarriles están sujetos a interferencias y, por lo tanto, se vuelven vulnerables».

Este elemento magnético que está cambiando puede convertirse en una anomalía difícil de revertir, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en estos días.