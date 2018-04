La enorme grieta en Kenia que está dividiendo África en dos

La Tierra es un planeta en constante movimiento. Las capas inferiores de nuestro planeta se desplazan muy lentamente generando algunos desastres naturales como los terremotos o tsunamis, pero también pueden producir enormes grietas en la superficie terrestre como la de Kenia. La reserva Masai Mara ha sido testigo de una gigantesca brecha kilométrica que a alarmado a los habitantes de la zona causando la curiosidad de los medios de todo el mundo. Hace poco analizábamos que África se estaba partiendo en dos y esta grieta no hace más que afirmar dichas informaciones. Eso sí, aun quedan unos cuantos de millones de años para que este proceso natural sea completado.

En el pasado, todo el territorio terrestre se aunaba en un supercontinente denominado Pangea del que procede la actual representación de los actuales continentes. Sin embargo, la Tierra no ha dejado de desplazarse y los síntomas de una nueva división son cada vez más intensos. La inestabilidad del terreno africano es cada vez más importante, algo que se ha reflejado en la kilométrica grieta que ha aparecido en Kenia. Se trata de una apertura ocasionada por la colisión entre las placas arábiga e india, que empujan desde el norte, ocasionando fracturas tan importantes como las del Gran Valle del Rift o la famosa grieta de Mozambique.

