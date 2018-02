Intentan un accesorio que convierte tu smartphone en un microscopio

La ciencia no habría descubierto la mayoría de los hallazgos de su historia si no hubiera contado con la inestimable ayuda del microscopio. Según la RAE un “instrumento óptico para ampliar la imagen de objetos o seres, o de detalles de estos, tan pequeños que no se pueden ver a simple vista por medio de un sistema con lentes de aumento”. Pues bien, imagínate que puedes contar con la ayuda de este útil dispositivo en tu día a día por medio con la única ayuda de tu smartphone. Suena bien ¿verdad? Pues eso es lo que precisamente se proponen desde el Centre of Excellence for Nanoscale BioPhotonics. Te lo contamos.

El microscopio del futuro

Un grupo de científicos del Centre of Excellence for Nanoscale BioPhotonics (CNBP) han creado lo que es, sin duda, uno de los inventos más destacados en lo que va de año. Se trata de un curioso accesorio que permite convertir el smartphone en un microscopio portátil. Un dispositivo en forma de clip, imprimible en 3D, que puede transformar cualquier móvil con una buena cámara en un microscopio funcional con capacidad para visualizar imágenes de hasta 1/100 de un milímetro. Células sanguíneas, núcleos celulares, organismos microscópicos… Con el nuevo accesorio de CNBP podrás observar todo lo que te apetezca.

“Casi todos los demás microscopios basados en teléfonos usan fuentes de luz alimentadas externamente, mientras que hay un destello perfectamente bueno en el teléfono. La clave de nuestro diseño es que el microscopio es utilizable después de un simple paso de montaje y no requiere ópticas de iluminación adicionales, lo que reduce significativamente el coste y la complejidad del ensamblaje. El clip también se puede imprimir en 3D para que el dispositivo sea accesible para cualquiera con capacidades básicas de impresión 3D”, comenta en Scientific Reports Antony Orth, desarrollador principal y investigador de CNBP en RMIT University.

Cabe destacar que este peculiar microscopio no requiere energía externa alguna para poder funcionar, simplemente necesita un buen rendimiento en cuanto a cámara se refiere. Sin duda, una herramienta espectacular a nivel científico con la que poder realizar procedimientos tan importantes como determinar la calidad el agua, detección de enfermedades o incluso analizar muestras de sangre.