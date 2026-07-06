Vox propone un plan de seguridad en Cataluña para delincuentes reincidentes: «Hay que acelerar los juicios»

Vox ha propuesto «un plan de seguridad» coordinado entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España enfocado en los delincuentes reincidentes. Para los de Abascal «hay que acelerar los juicios»: «En Barcelona ya no caben más delincuentes», ha denunciado este lunes el portavoz del grupo municipal, Gonzalo de Oro, quien ha lamentado que se esté normalizando «los tiroteos».

El detonante para los de Abascal ha sido el último crimen mortal de la pasada semana en Barcelona, donde un joven de 15 años recibió dos disparos y muerto a machetazos en el parque Pegaso.

Tiroteos en Cataluña

Sólo Cataluña se registraron un total de 95 de tiroteos en 2025, lo que supone un 45% más que el año anterior. Una media que no apunta a bajar este año, según los últimos datos arrojados por el portavoz de Vox en el parlamento de Cataluña, Joan Garriga, al señalar que en lo que llevamos de año se han producido «65 tiroteos».

«Un auténtico escándalo, una auténtica importación de delitos extranjeros que parece que estemos en un barrio de Colombia o de Ecuador», ha señalado culpando al PSOE y a las instituciones catalanas y al Gobierno de España, por «importar delincuentes».

«Un 54% de los presos catalanes son extranjeros, más de la mitad de los presos catalanes que nos cuestan 6.000 € al mes, cuando un maestro apenas cobra 2.000 € al mes», ha señalado.

La batería de propuestas contra la multirreincidencia

En lo que va de legislatura, Vox ha presentado una batería de propuestas para combatir la multirreincidencia en Barcelona, con medidas dirigidas al Ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España.

Ahora la formación lanza una campaña con el lema «Sobran delincuentes» de cara a las próximas elecciones de 2027, defendiendo un «endurecimiento de la respuesta contra los delincuentes reincidentes», especialmente los de nacionalidad extranjera, y reclama reformas legales para agilizar las expulsiones cuando la legislación lo permita. El partido sostiene que el principal problema de seguridad en la capital catalana es «la elevada presencia de delincuentes multirreincidentes».

En Barcelona: Vox pide crear una unidad de seguridad específica

En el ámbito municipal, Vox propone «la creación de una unidad específica de la Guardia Urbana contra la multirreincidencia extranjera, centrada en la persecución de hurtos, robos violentos, tráfico de drogas, tenencia de armas blancas y actividad de bandas».

La formación también plantea establecer un intercambio diario de información entre la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Fiscalía para facilitar el seguimiento de los delincuentes reincidentes.

Entre las propuestas figura además la «elaboración de un mapa público de reincidencia por barrios», con especial atención a zonas como el Raval, Ciutat Vella, Sants, Sant Andreu, la Zona Franca o el Eixample, donde, según Vox, deberían identificarse los principales puntos de concentración de delitos.

Otra de las iniciativas consiste en que «el Ayuntamiento se persone como acusación particular en procedimientos judiciales relacionados con delincuentes reincidentes, bandas organizadas, narcopisos, venta ambulante violenta o agresiones contra vecinos y agentes policiales».

Asimismo, Vox propone que cada extranjero detenido por delitos graves o reincidencia «sea comunicado automáticamente a la Policía Nacional para que los servicios de Extranjería estudien, en su caso, la aplicación de los procedimientos previstos en la legislación vigente».

El plan municipal incluye igualmente el cierre administrativo de narcopisos y locales conflictivos mediante inspecciones urbanísticas y sanitarias, la retirada de ayudas municipales no obligatorias a extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes y un plan específico de vigilancia en parques y plazas con presencia policial permanente, cámaras de videovigilancia, mejora de la iluminación y controles de armas blancas.

Las propuestas dirigidas a la Generalitat de Cataluña

Respecto a la Generalitat, Vox reclama «un plan reforzado contra la multirreincidencia gestionado por los Mossos d’Esquadra», con seguimiento individualizado de personas que acumulen múltiples detenciones por hurtos, robos, agresiones o tráfico de drogas.

La formación también plantea crear «una brigada específica contra bandas extranjeras, reforzar la presencia policial en estaciones, metro, zonas de ocio y barrios con mayor incidencia delictiva, así como remitir informes policiales a Extranjería cuando los detenidos extranjeros sean multirreincidentes y concurran los requisitos legales».

Entre sus propuestas figura además «impulsar una Fiscalía especializada en multirreincidencia, establecer un registro compartido entre juzgados, Fiscalía y cuerpos policiales, así como intensificar los controles y decomisos de armas blancas y armas de fuego».

Vox reclama expulsión del delincuente

En el ámbito estatal, Vox considera que las principales competencias corresponden al Gobierno de España en materia de extranjería y control de fronteras.

Por ello, solicita que los extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes sean expulsados cuando proceda conforme a la legislación, aumentar el periodo de prohibición de entrada en España hasta el máximo que permita una eventual reforma legal, eliminar futuras regularizaciones para personas con antecedentes penales o vinculadas a actividades delictivas y endurecer las penas por delitos reiterados como hurtos, robos con violencia, agresiones sexuales, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

El partido también reclama nuevos convenios internacionales de repatriación con países que dificulten la devolución de sus nacionales condenados y un mayor control de las fronteras, vinculando la inmigración legal a requisitos como el empleo, el arraigo y la ausencia de antecedentes penales.

Los datos de criminalidad citados por Vox

Para justificar su propuesta, Vox cita un informe elaborado a partir de información obtenida mediante solicitudes de transparencia, que, según la formación, fue facilitada por la Jefatura de los Mossos d’Esquadra con datos disponibles a 1 de enero de 2025 y posteriormente certificados en acta notarial por su grupo municipal.

Estas cifras son las utilizadas por la formación para defender la necesidad de impulsar un plan específico contra la delincuencia multirreincidente y de reformar la legislación en materia de extranjería y seguridad ciudadana.

De acuerdo con esos datos, Vox afirma que «en el municipio de Barcelona el 80% de los detenidos son extranjeros». Asimismo, sostiene que «el 91% de los detenidos por hurtos, el 83,5% de los arrestados por robos con violencia e intimidación, el 73% de los detenidos por agresiones sexuales y el 74% de los arrestados por tráfico de drogas son de nacionalidad extranjera».